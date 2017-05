Liceul Teologic Romano-Catolic a mai primit un certificat de naștere

În ultimele șase luni, cred că nu a fost săptămână în care să nu auzim despre Liceul Teologic Romano-Catolic. Lunar, problema instituției de învățământ a ajuns și în Consiliul Local (CL) Tîrgu Mureș, ridicată de aleși, părinți etc. La fel s-a întâmplat și la ultima, când au fost adoptate trei proiecte de hotărâre în regim de urgență, care doresc a rezolva situația încurcată – zic unii – a liceului. Ce s-a hotărât și cum ni se par nouă hotărârile și cele spuse prin CL, în materialul de mai jos. Întrebarea care rămâne e: și cu rețeaua școlară ce se întâmplă?

Consiliul Local Tîrgu Mureș s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a dezbate 10 proiecte de hotărâre și trei în regim de urgență. Cele trei proiecte în urgență au apărut după ce o delegație alcătuită din consilieri locali, reprezentanți ai municipalității, reprezentanți ai comitetului de părinți s-au întâlnit la București cu ministrul Educației Naționale, Pavel Năstase, întâlnire la care a fost prezentă și o parte a parlamentarilor mureșeni.

De altfel, acestea au fost discutate primele și ne-au testat nervii și răbdarea mai bine de două ore, timp în care am făcut forțat și o pauză de 5 minute care s-a transformat într-una cvadruplă, temporal vorbind.

Dar să o luăm cu începutul.

Prima dată s-au adresat Consiliului Local cetățenii, unii mai speciali pentru că vorbim de directorul Colegiului Național Unirea, Aurora Stănescu, la aceeași adresă ființează și Liceul Teologic Romano-Catolic, respectiv preotul Holló László, preşedintele Consiliului Director al Fundaţiei Statusul Romano-Catolic din Transilvania, fundația care administrează imobilele în care funcționează cele două unități de învățământ, în numele Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, proprietarul beneficiar al retrocedării de acum mai bine de 10 ani.



Aurora Stănescu, care a venit la ședință însoțită de fostele directoare Andreea Năznean și Maria Motorga, a avut un discurs emoțional, în care a solicitat reglementarea transparentă a situației, respectiv a vorbit despre conviețuire împreună.

“Credem că a sosit vremea să se clarifice într-un mod transparent, dincolo de tot ceea ce ar putea să însemne divergenţe etnice sau politice, aspectele şi condiţionările cuprinse în contractul de închiriere al Municipiului Tîrgu Mureş cu Arhiepiscopia Statusului Romano-Catolic Alba-Iulia, convenţia de folosinţă, Decizia 1385 din 31 august 2015, documente care credem că au afectat în mod grav convieţuirea românilor şi a maghiarilor într-o clădire în care de-a lungul timpului s-au întâlnit destine. Colegiul Naţional Unirea înseamnă convieţuire împreună, unire”, a fost o parte din mesajul directorului colegiului.

Aceasta a mai subliniat că unitatea de învăţământ pierde anual clase, profesori valoroşi, spaţii, că foarte puțini elevi au optat pentru Liceul Teologic Romano-Catolic la finalizarea studiilor gimnaziale și a adus în discuție scandalul care a izbucnit anul trecut cu privire la numărul claselor care au fost cedate, și anume din 2 s-au făcut șase, ceea ce a încălcat convenția și contractul de închiriere.

De cealaltă parte, preotul Holló László a marșat în discursul său pe principiul de drept că un contract este legea părților și că Fundația și Arhiepiscopia așteaptă ca Municipiul Tîrgu Mureș să își îndeplinească obligațiile asumate.

“Situaţia actuală este binecunoscută pentru toţi cei care iau parte la această întrunire. Datorită acestui fapt nu aş dori să intru în amănunte, ci doar să evidenţiez câteva aspecte. Un contract, după cum se ştie, este acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane, cu intenţia de a constitui un raport juridic. În contractul încheiat de Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, prin Fundaţia Statusul Romano-Catolic din Transilvania, ca locator, şi Municipiul Tîrgu Mureş, ca locatar, în legătură cu imobilul situat pe strada Mihai Viteazu nr. 15, la data de 15 decembrie 2014, fiecare parte a urmărit să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate”, a punctat președintele Consiliului Director al Fundaţiei Statusul Romano-Catolic din Transilvania.



Mai mulţi consilieri au avut intervenţii pe marginea problemei de la Liceul Teologic Romano-Catolic, repetitive de altfel, aşa că vom trece la proiectele de hotărâre propuse în regim de urgenţă de POL.

Compromis UDMR – POL

Mai puțin obișnuit de când noul deliberativ local și-a intrat în pâine, s-au reașezat temporar majoritățile. Liderul grupului UDMR din Consiliul Local Tîrgu Mureș, Csiki Zsolt, a anunțat că președintele organizației municipale a UDMR, deputatul Vass Levente, a înaintat POL o scrisoare în care se arăta că aleșii lalelei vor susține proiectele de hotărâre, însă au venit și cu câteva amendamente.

“Vom susţine variantele de proiecte ale POL dacă Direcţia Şcoli din cadrul Primăriei Tîrgu Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi secretarul municipiului Tîrgu Mureş nu depun un proiect de hotărâre agreat de toate părţile şi conform indicaţiilor domnului ministru al Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase. Din aceste motive am înaintat în cursul acestei zile completările noastre preşedintelui POL şi consilierilor locali POL pentru a fi analizate şi pentru a se analiza introducerea lor ca amendamente”, a spus Csiki Zsolt.

Până la urmă însă, UDMR nu a dorit să propună amendamentele – sesizăm vreo ruptură în organizație? -, iar POL, motivând o potențială capcană și timpul insuficient de a le studia, nu și le-a asumat, astfel că au rămas doar un email și atât.

Executivul, contra

Proiectele de hotărâre au ajuns în mapele consilierilor locali fără viza de legalitate a secretarului municipiului Tîrgu Mureș și fără raport de specialitate din partea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș – Direcția Școli, Horațiu Lobonț invocând perioada scurtă avută la dispoziție.

Secretarul municipiului, Szoverfi Vasile, și-a motivat decizia prin faptul că Liceul Teologic Romano-Catolic are act de înființare.

“Ceea ce se observă de la prima vedere, în hotărârea respectivă se vorbeşte despre aprobarea înfiinţării Liceului Teologic Romano-Catolic. Aşa cum s-a auzit anterior, mai multe persoane au făcut vorbire despre o Decizie 1385, e vorba de acea decizie prin care s-a înfiinţat Liceul Romano-Catolic, deci există un act de înfiinţare a liceului. Acest act este contestat, dar cum s-a spus şi la întâlnirea de la minister şi cum s-a relevat în mai multe întâlniri, această hotărâre nu este încă anulată. Într-adevăr este atacată, este pe rolul instanţei de judecată, face obiectul unei cercetări penale, dar asta nu înseamnă că această decizie este anulată. Atâta timp cât acest liceu are un act administrativ de înfiinţare, care are aparenţă de legalitate, nu poţi să înfiinţezi încă o dată această persoană juridică”, a precizat Szoverfi István, secretarul municipiului Tîrgu Mureş.

Acesta a mai subliniat și că întâlnirea de la Ministerul Educației a fost cam fără rost, citându-l pe unul dintre secretarii de stat care le-a transmis următoarele: “Din start, domnul secretar de stat Ispas (n. red. Gabriel Liviu Ispas) a spus: Nu este treaba noastră, rezolvați-o la voi acasă, cu toate că am prezentat argumente din ordinul ministrului, în care se prevede ce se întâmplă în situațiile excepționale și asta este o situație excepțională”. Altfel spus, problema a rămas în ograda locală și cu acest cartof fierbinte, tot CL, Primăria Tîrgu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean, în principal, trebuie să încerce să nu se frigă.

Secretarul municipiului a mai susținut că ISJ trebuie să pună în aplicare celebra Decizie 1385 și să țină cont de ea până va fi anulată. Dacă. Executivul a propus, de altfel, și o altă soluție de rezolvare a problemei. “Având în vedere că actul de înființare este anulabil, noi am venit cu propunerea ca să se înființeze un alt liceu teoretic romano-catolic, care să preia patrimoniul actualului liceu, și pe o bază reală, legală și solidă să poată să continue activitatea de învățământ care se desfășoară în momentul de față la acest liceu. Fiindcă ceea ce s-a greșit în momentul înființării printr-un act administrativ, eu nu văd, din punct de vedere juridic, cum se poate corecta, pentru că în momentul în care instanța anulează Decizia 1385, ne vom trezi atunci că nu are certificat de naștere școala. Până atunci are”, a fost propunerea prezentată de Szoverfi Vasile.

Unul dintre inițiatorii proiectelor de hotărâre a replicat, explicând, pe de altă parte, cum vede rezolvarea situației. “Ce ni s-a spus (n. red. la întâlnirea de la Ministerul Educației): să adoptăm un proiect de hotărâre din care să reiasă în sfârşit, în mod clar şi evident, că este înfiinţată această instituţie. (…) Noi nu am văzut altă cale decât să corectăm HCL 241 care vorbeşte despre propunerea de înfiinţare a şcolii, când, de fapt, înfiinţarea şcolii a fost o condiţie imperativă reglementată atât de contractul de închiriere cât şi de convenţia încheiată între Statusul Romano-Catolic şi Municipiul Tîrgu Mureş”, a punctat Mark Christian Hermann, ales local POL.

Liceul Teologic, înființat

Acestea fiind spuse, s-a trecut la vot, proiectele de hotărâre fiind adoptate, așa cum precizam mai sus cu votul aleșilor locali UDMR și POL.

Ce cuprind proiectele de hotărâre? Cea mai importantă prevedere, negru pe alb, se înființează liceul în Anno Domini 2017, luna mai, ziua a patra.

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre nr. 1, se aprobă înființarea Liceului Romano-Catolic ca unitate cu personalitate juridică, (…) cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr. 15. La articolul doi sunt prevăzute cele trei cicluri de școlarizare care ar urma să funcționeze în unitatea de învățământ, și anume primar, gimnazial și liceal – vocațional, teologic.

Articolele 3 și 4 se referă la cuprinderea liceului în rețeaua școlară, respectiv refacerea rețelei școlare și transmiterea proiectului de rețea spre avizare Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Prin proiectul al doilea a fost modificată HCL 241 din 29 iulie 2014 în sensul că acesta va reglementa la articolul 1 în loc de “se propune” “se aprobă” înființarea liceului.

A treia hotărâre prevede înființarea Comisiei de Analiză și Verificare pe fondul situației create la Liceul Teologic Romano-Catolic, care are un termen de șase luni pentru a descâlci ițele problemei, termen ce se poate prelungi cu alte șase luni.

Singurul partid care nu va fi reprezentat în această comisie care va funcționa în ședințe publice și transparent este PSD. “Care este relația de subordonare dintre noi și școală, nu înțeleg? (…) Această comisie este inutilă, nu vorbim de legalitate pentru că prevede legea administrației că poți înființa o comisie, prin care să verifici ceva. (…) Finalitatea va fi un raport care nu are nicio valoare juridică, nu va putea fi aplicat, ci doar prezentat frumos la începutul ședinței timp de o jumătate de oră în care să spunem că ne-am întâlnit, am făcut ceva care nu are nicio valoare. Consider că este o pierdere de timp”, a explicat avocatul Sergiu Papuc de ce niciun ales local al social-democraților nu va face parte din această comisie.

Astfel, comisia va fi alcătuită din Csiki Zsolt, Peti Andrei, Bakos Levente,

Magyari Előd – UDMR, Christian Mark Hermann, Radu Bălaș – POL, și Theodora Benedek – PNL.

Nelămuriri, întrebări…

Dacă până acum i-am citat pe aleși și angajații Primăriei, să vedem cum ni se pare nouă toată chestiunea.

S-a pomenit într-unul dintre proiectele de hotărâre de Decizia 1145 din 2014 a ISJ Mureș prin care s-a înființat liceul. De asemenea, s-a bătut multă monedă pe o altă decizie a inspectoratului – nr. 1385 din 2015. De oricare vorbim, pentru că ambele se referă la înființarea Liceului Teologic Romano–Catolic, transferarea unor clase de la Colegiul Naţional „Unirea” la acest nou liceu și transferarea autorizării de funcţionare provizorie/acreditarea acordate de M.E.N.C.S. către unitatea şcolară nou înfiinţată, specialiștii de la ISJ susțin că inspectorul școlar general nu avea atribuții de a înființa școli.

“Decizia 1385 a fost emisă prin depășirea competențelor pentru că organizarea rețelei școlare este din 2011 obligația unităților administrativ teritoriale. Nu Inspectoratul Școlar înființează instituții de învățământ”, ne-a declarat Ioan Macarie, inspectorul școlar general. Decizia este atacată în instanță, iar termenul de judecată este în 29 mai. Fără a dori să anticipăm, deoarece decizia a fost dată cu încălcarea Legii nr. 1, aceasta va fi, probabil, anulată. În consecință, liceul va rămâne fără act de înființare, ca și cum nu ar fi existat niciodată, iar toate actele subsecvente vor fi desființate, de asemenea.

Pe de altă parte, dacă acel act este încă în vigoare, atunci ne e greu să înțelegem cum vor coexista două acte de înființare, ceea ce va atrage, probabil, o notificare din partea Instituției Prefectului jud. Mureș, a hotărârilor adoptate săptămâna trecută.

Dacă, totuși, hotărârile nu vor fi notificate – și ne referim mai ales la 1, dar și la 2 – atunci, Consiliul Local recunoaște, implicit, că liceul nu a fost înființat legal și că înființarea sa va fi valabilă din mai 2017, deoarece în dreptul administrativ, actele operează pentru viitor.

Rămâne atunci o perioadă de doi ani școlari în suspensie, pentru care cei responsabili de haosul acesta vor trebui să găsească o soluție, astfel încât anii petrecuți în liceu de către elevi să fie recunoscuți.

Iar o problemă de final rămâne faptul că la ora actuală, deși rețeaua școlară se comunică până în martie, județul Mureș nu are una, iar termenul final acordat de Ministerul Educației – până în 15 mai, se apropie vertiginos.

Ligia VORO