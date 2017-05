Studentă a Facultății de Drept din cadrul Universității “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș premiată la Universitatea din Craiova

Joi, 27 aprilie 2017, s-a desfăşurat la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice”, Ediţia a IV-a.

Domnișoara Lorena Denisa Pop, studentă la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş a obținut premiul II la Secțiunea “Drept” pentru lucrarea “Atribuţiile Preşedintelui României în raport cu Parlamentul”, realizată sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, cadrul didactic al acestei universități.

Concret, premiile la această secțiune au fost următoarele: Premiul I – Ion Lucian Răcilă de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, pentru lucrarea “Fenomenul migraţiei în contextul respectării drepturilor omului”, realizată sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Alina Livia Nicu; Premiul II – Lorena Denisa Pop de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş pentru lucrarea “Atribuţiile Preşedintelui României în raport cu Parlamentul”, realizată sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană; Premiul III – Silviu Constantin Toth de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi pentru lucrarea “Raporturile dintre Preşedintele României şi Guvern”, realizată sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Vasilica Negruţ; Premiul Special acordat de „Asociaţia Jus Alba” – Beatrice Georgiana Viezure de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, pentru lucrarea “Analiză comparativă între norma de drept administrativ şi norma de drept civil”, realizată sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Alina Livia Nicu.

Comitetul de organizare al manifestării ştiinţifice a fost reprezentat de: conf. univ. dr. Alina Livia Nicu, Universitatea din Craiova (președinte); prof. univ. dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova; conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş; conf. univ. dr. Ioan Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Preşedintele Asociaţiei Jus Alba.

Felicitări studentei Lorena Denisa Pop de la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș pentru premiul obținut la această manifestare științifică, realizare care contribuie la evidențierea școlii de drept târgumureșene la nivel național.

Conf. univ. dr. Emilia Lucia CĂTANĂ