Anunț de licitatie

“S.N.G.N.ROMGAZ S.A.-S.T.T.M. Tg.Mures cu sediul in Tg.Mures str.Barajului nr.6, organizeaza licitatie publica la sediul sucursalei in data de 25 mai 2017 ora 10 pentru vanzare de mijloace fixe. Cererea si documentele de participare la licitatie se inregistreaza si se depun in plic inchis la secretariatul sucursalei, pana cel tarziu la ora 900 din ziua licitatiei.

Taxa de participare este de 10 lei pentru poz. 1-2 si 50 de lei pentru poz. 3-25 iar garantia este 10% din pretul de pornire al mijlocului fix. Aceste sume pot fi platite in numerar la casieriile sucursalei sau prin virament bancar. Regulamentul de licitatie este afisat la sediul sucursalei, Tg.Mures str.Barajului nr.6. Informatii la telefon 0265-404123.”

Nr crt Nr inventar Denumire mijloc fix Pret de pornire – lei/buc – (se adauga TVA) Locatie An fabricatie 1 * DALE RUTIERE DIN LEMN IN CARCASE METALICE – 31 buc 420 Tg Mures 2008-2009 2 * DALE RUTIERE DIN LEMN IN CARCASE METALICE – 78 buc 420 Roman 2008-2009 3 IA23021000 AUTOTURISM CITROEN XSARA PICASSO MS-25-CTE 2125 Sincraiu de Mures 2003 4 IA23021005 AUTOTURISM SKODA OCTAVIA ELLEGANCE MS-99-CTE 3540 2002 5 IA23020623 AUTOUTILITARA MITSUBISHI L200 PH-49-STM 8100 2005 6 IA23021021 AUTOTURISM VOLKSWAGEN PASSAT SB-10-ARD 2460 2004 7 IA23020227 AUTOTURISM 4×4 MITSUBISHI L200 MS-97-DTM 7080 2004 8 IA23021003 AUTOTURISM FORD FIESTA GHIA MS-70-CTE 4800 2007 9 IA23020496 MERCEDES SPRINTER 411 CDI 25To SB-24-STM 6540 Medias 2004 10 IA23020614 AUTOUTILITARA MITSUBISHI L200 SB-30-TTM 3780 2005 11 IA23020985 AUTOTURISM PASSAT SB-06-HSR 9600 2004 12 IA23020926 AUTOTURISM PASSAT SB-06-HJY 6080 2004 13 IA23020834 SKODA OCTAVIA SB-06-HJZ 3000 2005 14 IA23020173 MICROBUZ VW CARAVELLE SB-04-GLM 6320 1998 15 IA23020650 SKODA OCTAVIA SB-04-YKA 1680 2000 16 IA23020987 AUTOTURISM MITSUBISHI PAJERO SB-06-HSP 12720 2004 17 IA23020554 AUTOVIDANJA 10.000 L 26280 DF SB-33-STM 13800 Roman 2004 18 IA23020639 AUTOUTILITARA MITSUBISHI L200 NT-21-TTM 6180 2005 19 IA23020222 AUTOTURISM MITSUBISHI L200 PH-19-STM 8100 Ploiesti 2005 20 IA23020550 AUTOVIDANJA 10.000 L 26280 DF PH-28-STM 12690 2004 21 IA23020626 AUTOUTILITARA MITSUBISHI L200 PH-52-STM 5460 2005 22 IA23020225 AUTOTURISM MITSUBISHI L200 PH-21-STM 8400 2004 23 IA23020625 AUTOUTILITARA MITSUBISHI L200 PH-51-STM 8160 2005 24 IA23020993 AUTOTURISM SKODA OCTAVIA II PH-31-WYW 10560 2005 25 IA23020235 AUTOTURISM SKODA OCTAVIA SB-04-ZXU 1360 2001

*Obs: Dalele rutiere au dimensiunea L/l/h 5000 x 1500 x 160 mm, confectionate din profil U