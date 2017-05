EXCLUSIV. S-a găsit soluţia pentru prevenirea accidentelor din Sângeorgiu de Mureş!

Prefectul judeţului Mureş, dr. Lucian Goga, a declarat joi, 11 mai, pentru cotidianul Zi de Zi, că „Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, respectiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vor demara, în sfârşit, procedurile pentru instalarea de semafoare cu buton în comuna Sângeorgiu de Mureş”.

Miercuri, 10 mai, la sediul Primăriei comunei Sângeorgiu de Mureş a avut loc o întâlnire de lucru pentru găsirea unor soluţii eficiente pentru prevenirea accidentelor din Sângeorgiu de Mureş, la care au participat reprezentanţi ai principalelor instituţii judeţene responsabile de siguranţa traficului rutier, dar şi a cetăţenilor.

„Am tras concluzia toţi cei prezenţi, respectiv reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, Primăriei comunei Sângeorgiu de Mureş, că este metoda cea mai eficientă, deoarece în momentul în care pietonul doreşte să treacă, apasă butonul, apare culoarea roşie, iar conducătorul auto este obligat să oprească. Astfel, se încearcă să se evite accidentele din acea zonă. Poliţia a prezentat un raport, o dinamică a accidentelor. Se pare că nu a crescut numărul accidentelor după montarea acelor separatoare de sens. Cauza accidentelor s-a schimbat, se pare că este de vină, totuşi, viteza excesivă”, a precizat dr. Lucian Goga.

Totodată, prefectul judeţului Mureş şi-a exprimat încrederea că măsurile decise miercuri vor fi puse în aplicare într-un viitor cât mai apropiat.

„Am mai adoptat anul trecut, în 17 mai, ca patru măsuri să fie implementate. Acum am renunţat la trei dintre ele şi am rămas doar la aceste semafoare cu buton de la trecerile de pietoni. A mai rămas totuşi o măsură care aparţine Primăriei, mărirea intensităţii luminoase pe timp de noapte în zona trecerilor de pietoni. A trecut un an, eu am nădejdea că de această dată discuţiile au fost purtate foarte, foarte serios, au fost prezenţi şi reprezentanţi ai ATOP Mureş care au semnalat şi dânşii aceste probleme de la Sângeorgiu de Mureş”, a afirmat dr. Lucian Goga.

Alex TOTH