ASA – FC Botoșani, mai mult pentru statistică

În etapa a X-a din turneul play-out al Ligii I de fotbal, a treia din retur, ASA Târgu-Mureș întâlnește luni, 15 mai, de la ora 18.00, pe teren propriu, formația FC Botoșani. Ca o echipă resemnată după eșecul de la Chiajna, echipa antrenorului Ionel Ganea mai are doar șanse teoretice pentru a mai putea spera la o salvare. Cu atât mai mult cât și locul care duce la barajul cu ocupanta locului 3 din liga secundă este acum deja la 9 puncte, chiar dacă ocupanta acestuia are un joc mai mult disputat. Cea de-a doua retrogradată pare a fi Pandurii Târgu-Jiu, aflată la rândul ei la 4 puncte în fața mureșenilor, urmând ca cele două să se întâlnească în runda viitoare, pe terenul gorjenilor.

Adversara mureșenilor de luni se află pe un loc practic lipsit de emoții, cu 5 puncte și un meci mai puțin față de locul de baraj. Cu toate acestea, este de așteptat ca echipa moldoveană să încerce să plece neînvinsă de perenul din Târgu-Mureș, pentru a scăpa definitiv de emoții. ASA are un oarecare avantaj în fața botoșenenilor în ceea ce privesc ultimele dueluri directe. Chiar dacă au pierdut ambele întâlniri disputate în deplasare în această ediție, mureșenii au avut aproape în mână jocul din turul sezonului regulat, când au condus cu 2-0 și au cedat în repriza secundă în urma unor erori individuale ale defensivei. În turul turneului play-out replica mureșeană a fost mult mai palidă și moldovenii au învins cu 2-0. În ultimele întâlniri disputate pe Trans Sil ASA a câștigat de fiecare dată fără să primească gol. Meciul jucat pe zăpadă la sfârșitul anului trecut s-a încheiat 2-0 (foto), iar în ultima etapă a sezonului regulat trecut roș-albaștrii obțineau ultimul loc pentru play-off în urma vitoriei de pe teren propriu cu 1-0.

Va continua Ionel Ganea cu ASA?

Atmosfera de resemnare este evidentă în tabăra gazdelor, care vor trebui în schimb să ofere ceva puținilor suporteri care au rămas alături de echipă. Chiar dacă nu victorii, aceștia așteaptă spectacol, joc de calitate.

Ionel Ganea, conștient de șansele minime de a se mai salva de la retrogradare pare dispus să continue la ASA, cu condiția ca proiectul care i se va oferi să fie unul pe termen mediu, dar viabil. „Va fi un meci greu, ca toate celelalte. Știm că Botoșaniul a ratat de puțin play-off-ul și este o echipă puternică, lipsită practic de griji. Mai avem de disputat cinci meciuri și vom juca pentru a mai strânge puncte, chiar dacă șansele noastre de a mai spera la ceva în acestă ediție sunt pur teoretice. Cu toate acestea, atmosfera din lot o consider una pozitivă. După încheierea campionatului ne vom așeza la masă cu conducerea și atunci voi studia dacă rămân sau nu. Pretenția mea este ca proiectul să fie unul pe termen mediu, dar depinde mult și de ce lot aș putea avea la dispoziție. De când sunt la echipă am urmărit și câțiva jucători de la echipa a doua, am remarcat câțiva jucători talentați și voi încerca să ofer câtorva șansa de a evolua la prima. Cert este că vom juca în continuare la victorie fiecare meci pe care îl mai avem de disputat”, au fost cuvintele lui Ionel Ganea.

„Suntem bucuroși că am rezistat și încheiem campionatul”

Referitor la intenția de a continua cu Ionel Ganea pe bancă a fost confirmată de directorul Cristia Chertes. „Relațiile conducerii cu noul antrenor sunt din cele mai bune. Suntem mulțumiți de felul în care lucrează și dacă el dorește să rămână, vom continua împreună și sperăm ca în cazul retrogradării să revenim în sezonul viitor în prima ligă. Despre faptul că șansele noastre pentru acest sezon nu mai are rost să discutăm, știm că acestea au devenit mai mult teoretice, dar în etapele rămase vom încerca să promovăm jucători tineri, localnici, fără a periclita soarte celor cinci partide rămase. Suporterii sunt pe bună dreptate dezamăgiți, readucerea lor la stadion poate fi realizată cu victorii. Situația este foarte dificilă, dar putem să ne declarăm mulțumiți și doar pentru faptul că am rezistat să încheiem campionatul fără niciun sprijin din partea autorităților locale, doar cu ajutorul sponsorilor și a banilor din drepturile TV, în condițiile în care avem blocați încă peste 7 milioane de lei”, a specificat Cristian Chertes.