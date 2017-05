Carmina Cristina Borșuc, mândria Școlii Gimnaziale Răstolița

Locul 1 la Concursul județean de matematică ”Olimpiada Satelor Mureșene”, Premiul 1 la Olimpiada Școlară de Educație Tehnologică faza județeană, Premiul I la Olimpiada Școlară de Educație Tehnologică , faza națională, sunt câteva din rezultatele elevei Carmina Cristina Borșuc de la Școala Gimnazială Răstolița, obținute doar în acest an, la care se adaugă rezultatele deosebite la școală, printre care media generală 10 la ciclul gimnazial. Am profitat de ocazie și am întrebat-o despre munca din spatele acestor rezultate precum și despre planurile de viitor, unul care se anunță promițător dat fiind rezultatele actuale ale elevei Carmina Cristina Borșuc.

Reporter : Cât contează pregătirea ta din spatele acestor frumoase rezultate ?

Carmina Cristina Borșuc: Pregătirea contează foarte mult pentru mine, deoarece vreau să ajung undeva foarte sus când voi fi mare, fapt pentru care vreau să am o cultură generală bogată, să nu fiu la un nivel mediu sau mic. Printre materiile care îmi plac foarte mult sunt matematica, limba română, educația tehnologică și limbile străine. Pe lângă școală, mă pregătesc și acasă foarte mult, îmi fac temele după care mă pregătesc intens pentru olimpiade.

Rep.: La Educație Tehniologică esti prima pe țară la clasa ta. Cum a fost drumul până la acest rezultat ?

Carmina Cristina Borșuc: La faza județeană a Olimpiadei de Educație Tehnologică de la Târgu-Mureș a fost o experiență foarte frumoasă. Pentru etapa de la Târgu-Mureș m-am pregătit foarte mult, astfel încât am luat Premiul 1, fapt care mi-a permis participarea la faza națională de la Arad. Pentru asta m-am pregătit și mai mult, iar la final satisfacția a fost una maximă , obținând în final Premiul 1. Concursul a constat în mai multe materiale,o probă practică și o probă scrisă. M-am simțit foarte mândră de faptul că am obținut Premiul 1, fericită, extrem de bucuroasă că sunt eu prima pe țară.

Rep.: Altă pasiune este matematică.

Carmina Cristina Borșuc : În ce privește locul 1 la ”Olimpiada Satelor Mureșene”, de asemenea m-am simțit foarte mândră, matematica reprezintă cea mai frumoasă materie pentru mine. Am fost extrem de fericită că am reușit să mă calific pentru etapa următoare. Anul trecut la Olimpiada de Matematică am luat locul 6 pe județ, simțeam că pot face mai mult, dar dacă așa a fost să fie, nu mai pot da timpul înapoi. Am fost totuși fericită de acest rezultat, m-a ambiționat iar în acest an am luat locul 1 la concursul de matematică de la Gurghiu. Mă simt foarte mândră de mine că voi participa la faza interjudețeană de la Vișeul de Sus, unde sper să mă mențin la același nivel, la fel și anul viitor când sper să particip la cât mai multe olimpiade.

Rep: Urmează clasa VIII-a, ultimul an de gimnaziu la Răstolița

Carmina Cristina Borșuc: Inevitabil voi face pasul spre liceu. Îmi va părea rău după profesori, colegi, după acest loc. Va trebui să mă obișnuiesc cu o școală nouă, colegi și profesori noi. În momentul de față suntem un colectiv extrem de frumos, de unit, ținem toți unii la alții, lucru care se reflectă și în reziltatele care le avem.

Rep.: Unde vei continua după terminarea clasei a VIII-a ?

Carmina Cristina Borșuc: După ce voi termina clclul gimnazial cred că următorul pas va fi spre un liceu din Reghin, respectiv Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga”, iar pe mai departe urmează să mă decid în anii care vor veni. Am avut foarte multe decizii pe care tot le-am schimbat, prima oară îmi doream să fiu chirurg, apoi dentist, profesoară. Mi-am tot schimbat aceste idei, decizia finală va fi luată la timpul potrivit.

Rep.: Studiul pentru tine înseamnă un lucru firesc și normal. Ce sfat le-ai da celorlalți elevi ?

Carmina Cristina Borșuc: A învăța nu o faci pentru o notă sau un premiu, o faci să-ți îmbogățești cultura generală, o faci în primul rând pentru tine, pentru a cunoaște cât mai multe. Doar așa poți ajunge undeva, deoarece dacă ai carte, ai parte, lucru care poate suna banal pentru unii, dar extrem de adevărat .