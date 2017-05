FOTO: Toscana, regiunea de vis din centrul Italiei

Așa cum deja v-am obișnuit, continuăm să prezentăm locuri frumoase de pe mapamond, spuse chiar de cei care le-au simțit pe viu farmecul. Un astfel de loc minunat de pe glob este Toscana, farmecul acestei minunate regiuni ne este adus de Claudiu Târnovean, colaboratorul nostru la rubrica ”Lumea din spatele Instagram”.

”Am avut ocazia să vizitez până acuma de trei ori această regiune şi vreau să povestesc de data aceasta de Talamone, Orbertello și Monte Argentario (Porto Ercole), care se află în sudul Toscanei. Toscana este considerată a fi punctul de pornire al Renaşterii, datorită lui Michelangelo, Leonardo da Vinci sau Donatello. Aceasta este de asemenea cunoscută ca şi leagănul limbii şi culturii italiene. Poeţi şi scriitori ca Dante, Machiavelli sau Boccacio şi­-au lăsat amprenta pe aceste meleaguri. Renaşterea, o perioada de viguroasă revigorare a artelor şi culturii, şi-a avut originea în Italia datorită mai multor factori, cum ar fi marile avuţii acumulate de marile târguri, patronajul familiilor dominante, ca familia Medici din Florenţa. Cred că majoritatea am auzit de familia Medici care în mare parte a acelui secol, ei au condus Florenţa şi Toscana cu succes, extinzând teritoriul statului prin cuceririle lor. Medici erau patronii ştiinţei şi artei care înflorea în mare parte a statului şi acelei regiuni.

Pe mine m-a fascinat această regiune în care Etruscii au creat prima civilizaţie majoră în această zonă. Etruscii au locuit în această regiune din Italia, numită Etruria (cuprinzând Toscana, regiunea de nord a Latiumului şi părţi din Umbria), începând cu 1000–900 i.Hr. până în sec. I d.Hr., înaintea întemeierii Republicii Romane. Centrul etruscilor a fost Toscana, unde etruscii s-au dezvoltat ca agricultori, viticultori şi ca artizani ai unei ceramici deosebite.

În această regiune, peisajele îţi taie respiraţia iar acestea se îmbină cu plajele superbe, câmpii însorite, oraşe istorice cu o arhitectură impresionantă. Sudul Toscanei este diferit faţă de restul regiunii, în Maremma ( Parco Naturale della Maremma) specifice fiind marea albastră, plajele lungi, rocile negre, dealurile acoperite de păduri, mlaştinile şi băile termale naturale. O să pun ceva poze unde se vede această mare albastră de la pensiunea agroturistică de unde am stat, a fost o privelişte de vis. Pot să spun liniştit că acolo am mâncat cea mai bună mâncare şi am băut cel mai bun vin, mai bun decât am băut eu personal în Franţa. Talamone este un oraş în Toscana, pe coasta de vest al Italiei centrale, lângă Parco Naturale della Maremma şi este în administraţia comunei Orbetello din provincia Grosseto. Talamone este apropriat de Via Aurelia şi se găseşte la o distanţă de 25 km de Grosseto şi la 10 km de Orbetello.

Călătoria noastră a început din Târgu Mureş şi am fost un grup mai mare de 10 persoane şi am parcurs peste 1600 de km până acolo. Traseul nostru a fost Târgu-Mureş -Oradea-Budapesta (Ungaria) -Maribor (Slovenia) -Ljubljana (Slovenia) – Trieste (Italia)-Florence (Italia) – Talamone ( Italia). După multe ore de stat în maşină am ajuns la pensiunea agroturistică care se află cam la 3 km de Talamone. Nu ne-a fost chiar foarte uşor să găsim pensiune pentru că era o zona mai ,,sălbatică”. Pentru a te bucura cu adevărat de acest loc, de plajele sale îţi recomand să stai lângă Talamone la pensiuni agrosturistice. Fermele sunt cel mai frecvent tip de cazare în zona Maremma şi îţi permite să experiementezi partea sălbatică a acestei regiuni din Toscana.

Dacă rezervaţi din timp o să găsiţi preţuri bune, dar nu vara! Vara nu găseşti cazare mai ieftină de 70-90 de euro pe noapte în funcţie de locaţie şi confort. Toscana îşi promovează foarte mult acum “agroturismul” (Agriturismo), în care poţi să te cazezi la fermele agricole. Şi uite aşa am stat eu la o fermă agricolă ( Agriturismo Buratta), unde aproape totul a fost BIO.

În acea locaţie eram înconjuraţi de măslini seculari, era o linistie apăsătoare, iar seara erai ,,vizitat” de animale sălbatice ( vulpi, căprioare). O pensiune ,,sălbatică” pe câmpiile Toscanei. Ce e cu adevărat extraordinar ca şi experientă la acest tip de călătorie e că spre deosebire de booking unde primeşti o camera aici primeşti o întreagă experienţă pentru că vei fi oaspete şi nu turist. Dacă ai mai fost în Toscana şi vrei să mai mergi odată, încercă acest tip de experinţă şi te asigur că nu o să regreţi niciodată. Am stat şi la hotel în acea regiune în alt trip de al meu, dar nu se compară cu această experienţă deosebită.

Să-ţi povestesc despre mâncare. Mâncarea era atâta de bună încât nu puteai opri ( nu exagerez). Puteai să mănânci de exemplu pui prăjit, care costa 6.50-7.00 euro, miel 9.00 euro, coaste de porc prăjite -7.00 euro, sau legumele la grătar şi cartofi prăjiti ( în ulei de măsline bio) costau 2.50 euro, iar salata era 2.50 euro sau puteai să mănânci dulce (prăjituri) cu 2.50 euro. Vinul casei îl găseai la carafă şi costa 1L -10.00 euro şi la sticlă era de la 15-20 euro în sus. Puteai de exemplu să cumperi ulei de măslini bio care se producea acolo, iar măslinele erau crescute într-un mediu curat, fără nici un aditiv chimic. Preţul era pe măsură, 1L costa 10 euro.

Una din cele mai minunate experiențe au fost plimbările prin ferma Buratta. În cele 5 zile cât am stat acolo am profitat de plimbările prin fermă, iar aceasta era destul de mare. La această fermă puteai şi să primeşte ore de călărie, sau puteai să te plimbi însoţit de cineva de acolo de la pensiune prin acea zonă. Marea era la mai puţin de 2 km de noi, aşa că am început să explorăm zona şi prima dată am mers la mare în Fonteblanda unde mulţi practicau sporturi nautice şi mulţi erau acolo cu rulote. Nu a fost o plajă comercială şi nu era foarte multă lume. În concluzie era perfectă pentru mine, pentru că mie genul acesta de plaje îmi plac cel mai mult. Am făcut baie, m-am plimbat, m-am relaxat şi aici nu am putut să fac snorkeling pentru că nu era apa foarte limpede. Puteai să cumperi bere, suc sau apă doar de la un aparat automat. Trebuia să bagi 2 euro şi să selectezi ce vrei, dar după ce selectai băutura dorită şi băgai şi cei 2 euro în aparat nu am primit ce trebuia să primesc. A văzut cineva de acolo că mă tot uitam la aparta ca la ,,televizor” şi nu înţelegeam de ce nu primesc berea. Aşa că a venit respectivul ,,mi-a luat cei 2 euro” a suflat pe ei ( nu ştiu de ce) a selectat berea care îmi trebuia, a dat o palmă la aparat şi aşa am reuşit să beau şi eu o bere rece. Am zâmbit şi i-am mulţumit. Pe această plajă am fost de mai multe ori în cele 5 zile petrecute în Toscana şi nu am mai avut probleme cu acel aparat pentru că deja ştiam cum ,,funcţionează”.

Seara după ce am mâncat (foarte mult şi nu mă puteam oprii), paste primul fel şi cartofi la cuptor cu rozmarin şi cu pui prăjit, care şi acuma când scriu mi se face poftă de numa pentru că au fost atâta de buni de nu am cuvine, am zis să stau să beau linişti un pahar de vin pentru că eram în Toscana, evident. Beau primul pahar, mai beau unul şi văd o vuple!!! Am zis că numai 2 pahare am băut, aşa că m-am uitat mai bine. Vulpea se apropie de masa noastră pentru că îi era foame şi ne zicea cei care lucrau acolo, că atunci când sunt înfometate vin în restaurantul, care era într-o curte să mai primească ceva de mâncare. Cum au văzut cei care lucrau acolo, au alungat-o pentru că locul ei nu este printre oameni/clienţi, locul ei este în sălbăticie şi ca principiu eu unul nu dau de mâncare la animale sălbatice . După această experienţă am început să fiu tot mai fermecat de acel loc și am zis că la aşa pensiune să tot stai. Aşa că am mers la somn pentru că eram obosiţi şi după drum şi stat la plajă, mare şi atâta mâncare.

Una dintre atracţile principale este cetate sa veche a familiei Aldobrandeschi, acest mic sat supervizează frumos Coasta de Argint şi reflectă pe apa de cristal albastre ale Marii Tireniene. Legenda spune că Talamone, nume care vine direct de erou grec Telamon, fiul lui Aeacus şi Endeïs, fratele tatălui lui Ahile, Peleus. Aşa se spune că Telamon a aterizat aici, pe drumul de întoarcere din Calabria şi el este îngropat chiar sub cetate. Iar când spun că supervizează frumos Coasta de Argint aşa şi este, pentru că ai o privelişte de vis.

Talamone este cu siguranţă o bijuterie mică a zonei Maremma. În ultimii ani, a devenit o destinaţie de litoral de renume în Toscana, cel puţin aşa am citi eu. Plajele sale cu nisip sunt mărginite de păduri de pin, iar apa cristalină are o culoare albastră intensă şi este perfectă pentru snorkeling. Golful Talamone este, de asemenea, renumit pentru sporturile de navigaţie.

Este locul perfect pentru a practica windsurfing, kite-surfing şi navigaţie şi am văzut foarte mulţi oameni pasionaţi de aceste sporturi. Ne-am petrecut câteva ore bune acolo şi mi-am încărcat ,,bateriile” cu energie pozitivă savurând peisajul cu o îngheţată în mâna care mă grăbeam să o mănânc pentru că era cald şi se topea.

În acea seară după ce am mâncat (şi de data asta mult) ne-am îndreptat spre camere. În faţa camerelor aveam iarbă verde şi o privelişte frumoasă. Pun ceva poze pe zi ca să vezi acel peisaj minunat şi să-ţi dai seama ce vreau să-ţi zic imediat. Şi aşa am stat pe iarbă şi am povestit şi am ,,gustat” din vinul lui ,,Bacchus” care îşi cam făcea efectul, iar când povesteam noi acolo, am fost vizitaţi din nou de o vulpe care se uita la noi, noi la ea; până când vulpea a plecat pentru că şi-a pierdut interesul cred. Nu o să uit niciodată acel moment în care am zis că eu o să mai rămân afară pe iarba pentru că este foarte frumos. Aşa că mi-am luat pătura din camera, o perină şi m-am întins pe iarbă de pe câmpiile Toscanei, mi-am băgat castile în urechi, am dat drumul la muzică şi mă uităm la stele. A fost atâta de intens pentru mine acel moment şi nu o să uit niciodată acel sentiment de libertate. Am zis că dorm pe iarbă, dar am văzut din nou o vulpe şi o căprioară şi am zis că nu vreau să mă trezesc cu ele lângă mine. Aşa că am mers la somn în cameră pentru că ştiam că urmează o nouă zi în care urma să continuăm explorarea părţii de sud. În concluzie, Toscana abundă în frumuseţi, aşa cum face de mai bine de 1000 de ani, despre care am să vorbesc într-un episod viitor”

Claudiu TÂRNOVEAN (https://cocotravelingphotography.wordpress.com/blog/)