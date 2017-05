Rezultate deosebite pentru elevii Școlii Gimnaziale Răstolița

Școala Gimnazială Răstolița se poate mândri în acest an cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare. În capul listei se află eleva Carmina Cristina Borșuc din clasa a VII-a, olimpic de 10, dovadă fiind Premiul 1 obținut la faza națională a Olimpiadei de Educație Tehnologică desfășurată la Arad în perioada 24-28 aprilie la Arad.

”Copiii școlii noastre au avut rezultate foarte bune în acest an. Au participat patru elevi la Olimpiada de Educație Tehnologică, faza județeană, care a avut loc în luna martie la Târgu-Mureș unde Carmina Cristina Borșuc a luat locul 1. De asemenea, Diana Marcu din clasa V-a a luat locul 2 , iar Oana Florina Salanță și Andrei Marius Lirca care s-au clasat între primii patru. Datorită faptului că eleva Carmina Cristina Borșuc a luat locul 1, a participat la faza națională de la Arad unde a luat Premiul 1, a avut cea mai bună lucrare pactică dintre toți cei 42 de elevi participanți. La Arad au mai participat alți trei elevi din clasele V-a, VI-a și VIII-a de la Școala Gimnazială ”Florea Bogdan” din Reghin. Toți au luat mențiuni, iar eleva noastră a obținut Premiul 1 Special și o sumă de bani. Am mai participat cu o echipă de elevi la Concursul județean de matematică ”Olimpiada Satelor Mureșene” de la Gurghiu, la toate clasele am fost pe podium, iar tot eleva Carmina Cristina Borșuc s-a clasat pe locul 1 la clasa VII-a, fapt pentru care în perioada 19-20 mai va participa la faza interjudețeană care va avea loc la Vișeul de Sus în județul Maramureș. Ea va reprezenta practic județul Mureș la clasa VII-a. Tot ea s-a clasat anul trecut pe locul 6 la olimpiada mare de matematică, faza județeană, completat cu un loc 1 pe județ în acest an la concursul destinat matermaticienilor din mediul rural. Suntem extrem de mândri de ea, Carmina este o fată superbă, elevă în clasa profesoarei Dorina Movilă. Se pregătește foarte mult, o ajută foarte mult și mama ei. Pe lângă faptul că ea învață foarte bine, mai avem și alți copii minunați care fac cinste școlii noastre. Anul viitor așteptăm să vină rândul și altor relevi să obțină rezultate deosebite, iar Carmina cu siguranță va rămâne acolo sus”, ne-a declarat Ioana Lircă, directoarea Școlii Gimnaziale Răstolița.