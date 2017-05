Smaranda Enache: „Mein Sächsisch-Regen lob’ ich mir. Es ist ein kleines Europa”

Printre participanții ediției din acest an a sărbătorii Maifest avută loc duminică, 14 mai la Reghin s-a numărat și cea a co-președintelui executiv al Ligii Pro Europa Smaranda Enache, reghineancă de origine, care a subliniat importanța culturii sașilor transilvăneni, în contextul celor 500 de ani de la Reforma lui Martin Luther aniversați în acest an, motiv pentru care Maifest 2017 a avut ca temă : ”500 de ani- reformă și influențele ei asupra culturii transilvănene” . „Mă simt extrem de onorată că am participat la cei 500 de ani marcați ai reformei. Pentru noi toți reforma lui Martin Luther a fost un moment extrem de important. Mulțumesc de asemenea că ați felicitat și mamele la acestă sărbătoare, Maifest fiind și Ziua Mamei, prilej de a ne aduce aminte de părinții noștri reghineni”, a precizat Smaranda Enache, co-președinte Liga Pro Europa.

Reghinul, leagăn intercultural

Smaranda Enache a punctat rolul sașilor în istoria Transilvaniei, precum și a școlii germane din Reghin. „Aș dori să amintesc că pentru toți ardelenii cultura de peste 800 de ani a sașilor din Transilvania a reprezentat un model, a însemnat o prezență extrem de puternică. Reghinul a fost un leagăn intercultural pentru cinci etnii diferite. Reghinul copilăriei mele a fost un oraș romantic și idilic în care familiile se cunoșteau, fiecare învăța limba celuilalt. De asemenea, vreau să amintesc școala germană, care a format oameni extraordinari, intelectuali, muzicieni, profesori, medici, meșteșugari de care suntem mândri. Nu în ultimul rând, aș vrea să spun că, în întreaga mea activitate am dus cu mine această învățătură a Reghinului. Închei, parafrazându-l pe marele Goethe care spunea despre Leipzig: „Mein Leipzig lob’ ich mir!”. În ce mă privește pot să spun: Mein Sächsisch-Regen lob’ ich mir. Es ist ein kleines Europa”, a subliniat Smaranda Enache.