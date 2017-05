„Turneul Stradivarius”, pe scena Filarmonicii

Festivalul „Zilele Muzicale Târgumureșene” primește marți, 16 mai, ora 19:00 la Sala Mare a Palatului Culturii un oaspete special, violonistul Alexandru Tomescu, protagonistul Turneului Internaţional Stadivarius “ #10ani – Anotimpurile”.

„Turneul Stradivarius” împlinește în acest an 10 ani de existență, eveniment care a adus la concerte, an de an, un număr tot mai mare de spectatori, și a atins un număr mediu de peste 15.000 oameni iubitori ai muzicii, din toate categoriile de vârstă. Liderul acestui proiect cultural de excepţie, un adevărat brand naţional, este celebrul violonist Alexandru Tomescu.

Turneul din 2017 propune o întâlnire cu valori ale muzicii clasice, internaționale care au contribuit la dezvoltarea acestei arte, o călătorie muzicală unică, interpretarea în TRIO – Vioară – Pian – Bandoneo a celor 4 Anotimpuri de Astor Piazzola și Manuel de Falla, Enrique Granados, Pablo Sarasate- dansuri spaniole.

Alexandru Tomescu a conectat povestea, cu muzica Viorii Stradivarius și cu publicul. Anotimpurile și muzica spaniolă a lui Manuel de Falla, Enrique Granados, Pablo Sarasate, o formă a dansurilor spaniole sunt o poveste și o emoție, care definesc timpul în cea mai frumoasă formă de expresie a emoției.

„Turneul Stradivarius 2017 – Ediția a X-a” este evidențiat şi anul acesta în prestigiosul nostru festival, aşa că marți, 16 mai vom putea să îl ascultăm pe celebrul violonist român Alexandru Tomescu care cântă pe vioară Stradivarius Edler-Voicu, invitați fiindu-i pianista Sînziana Mircea din S.U.A. şi bandeonistul Omar Massa din Argentina. Cei trei artiști ne vor fascina interpretându-ne un program de dansuri spaniole de P.Sarasate, M.de Falla, E.Granados şi A.Piazolla. Așadar este un concert cameral extraordinar pe care vi-l recomand cu căldură să îl ascultați”, a precizat vasile Cazan, managerul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.