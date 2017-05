Comunicat de presă PSD Mureş: Programul Start-Up Nation, o șansă uriașă pentru cei care vor să își îndeplinească visele

Programul Start-Up Nation a fost prezentat astăzi la Târgu-Mureș de secretarul de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, și Adrian Mlădinoiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Este un program revoluționar, care vine în sprijinul celor care vor să pornească o afacere, dar până acum au avut resursele necesare.

”Ca om de afaceri, înțeleg ce înseamnă începuturile, când ești tânăr, nu ai spațiu de producție, nu ai bani să cumperi primele utilaje, nu îți permiți să angajezi oameni în plus, nu are cine să îți dea un sfat bun. Am pornit de la doi oameni, iar acum suntem cunoscuți pe toate continentele. Acum, cu ajutorul acestui program, oricine poate porni pe calea pe care nu și-a permis-o până acum și poate să atingă performanțe extraordinare. Programul Start-Up Nation acoperă exact primele nevoi ale celor care vor să se lanseze în afaceri. Mai mult, birocrația este redusă la minim, banii se acordă rapid, iar cerințele sunt cele pe care trebuie să le îndeplinească aproape orice firmă la înființare. Sunt convins că programul Start-Up Nation va fi un sprijin puternic pentru o mai bună dezvoltare a economiei românești”, a declarat președintele PSD Mureș, Vasile Gliga.

Pentru accesarea programului, firmele solicitante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care enumerăm: sunt SRL-D, SRL sau cooperații, sunt înființate după data intrării în vigoare a OUG-ului 10/30.01.2017, au codul CAEN autorizat la ONRC în momentul depunerii primei cereri de tragere, creează minim 1 loc de muncă și îl menține pe o perioadă de cel puțin 2 ani după implementarea proiectului, iar acționarul/acționarii nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Se pot accesa 200.000 de lei, aproximativ 44.000 de euro, 100% nerambursabili.

Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari.

Biroul de presă al PSD Mureş