EXCLUSIV! Programul Zilelor Tîrgumureşene 2017!

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă, în exclusivitate, programul ediţiei din acest an a Zilelor Tîrgumureşene, eveniment organizat în perioada 22-28 mai, de către Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Potrivit organizatorilor, Zilele Tîrgumureșene – tradiție în inima Transilvaniei – se desfășoară anual, la inițiativa Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș și a Consiliului Municipal, începând cu anul 1997. „Evenimentul, inițiat în cinstea privilegiului acordat orașului la 28 august 1482, de Regele Matei Corvin, prin care se oferă acestuia dreptul „de a ține trei târguri anuale”, oferă locuitorilor urbei și vizitatorilor un bogat și divers program de divertisment pentru toate categoriile de vârstă”, se precizează în caietul-program al evenimentului.

Programul activităţilor social-culturale

Luni, 22 mai:

Ora 10.00 -15.00 – Expoziție de caricatură, târg de carte umoristică. Locație: Cetatea Medievală (Bastionul Croitorilor). Organizator: Teatrul Scena și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 17.00 – 21.00 – Activități sportive;

Ora 19.00 – Spectacol Miss & Mister Tîrgu-Mureș – Trupele de dans ale Palatului Copiilor Tîrgu-Mureș, Gențiana, invitat special Randi. Locație: Gallery Wedding Garden. Organizator: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș.

Marţi, 23 mai:

Ora 11.00 – Vernisaj expozițional Galeria Patrimonială a Cultelor din Tîrgu-Mureș. Locație: Cetatea Medievală (corp D, etaj 1). Organizator: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 17.00 – Spectacol aniversar „Adamovits Sándor în slujba comunității” și „Fiul Cavalerului de Soare – Hunyady Sándor”. Locație: Casa Bernady. Organizator: Fundația Helikon – Kemeny Janos și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 19.00 – Seară de romanțe maghiare. Locație: Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Organizator: Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania – EMKE și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 19.00 – Spectacol „Ah, Vecină, Vecină, Vecină!” de Norm Foster. Locație: Cetatea Medievală (Bastionul Croitorilor). Organizator: Teatrul Scena și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș.

Miercuri, 24 mai:

Ora 9.00 – 21.00 – Activități sportive;

Ora 12.00 – Deschidere oficială Târg de Arte și Meserii. Locație: Cetatea Medievală;

Ora 13.00 – Vernisaj expoziție Salvador Dali. Locație: Cetatea Medievală (Bastionul Tăbăcarilor). Organizator: Primăria municipiului Tîrgu Mureș;

Ora 17.00 – „Le mulțumim” – Aniversare personalități. Locație: Palatul Culturii – Sala Mică. Organizatori: Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania – EMKE și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 17.00 – Formaţii tîrgumureşene: Bronx, Kontrax, Corax, Polifon, Prospekt, Relax, Autograf. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 18.30 – Festivitate de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Tîrgu-Mureș”. Locație: Palatul Culturii – Sala Oglinzilor. Organizator: Primăria municipiului Tîrgu Mureș;

Ora 19.00 – Proiecție de film – Festival Scena – Kino+. Locație: Cetatea Medievală (Bastionul Croitorilor). Organizator: Teatrul Scena și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș.

Joi, 25 mai:

Ora 9.00 – 21.00 – Activități sportive;

Ora 10.00 – Întâlnire festivă cu delegațiile străine. Locație: Cetatea Medievală;

Ora 12.00 – Deschidere secretariat Parada Vehiculelor Istorice. Locație: Cetatea Medievală. Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 12.00 – Vernisaj expoziție Foto Club și Lansare volum „Pietrele rămân – Castele transilvănene” de Ferencz András (în 3 limbi). Locație: Cetatea Medievală (Bastionul Blănarilor). Organizator: Asociația FotoClub și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 13.00 – Deschidere Târg de Artă Meșteșugărească și Produse Tradiționale. Locație: Piața Trandafirilor. Organizator: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 16.00 – Dans majorete Golden-Crew Tîrgu-Mureș, Muzică ușoară: Anca Moldovan Fărcaș și Palatul Copiilor; Program folcloric: Ansamblurile Spice Mureșene, Boroka, Costi Dumitru și Grupul Vocal Dor Mureșan, invitaţi Kilyen Ilka, Cristian Pomohaci. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 16.30 – Muzică și dansurile Cetății. Locație: Cetatea Medievală (Amfiteatru). Organizatori: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș și Școala Populară de Artă;

Ora 19.00 – Seară Folk. Locație: Cetatea Medievală (Bastionul Croitorilor). Organizator: Teatrul Scena și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 19.00 – Concerte: Jakab Csaba, Mircea Baniciu & Band, Keresztes Ildi & Band (Ungaria), Cargo. Concerte: Jakab Csaba, Mircea Baniciu & Band, Keresztes Ildi & Band (Ungaria), Cargo. Locație: Parcul Municipal (scena principală).

Vineri, 26 mai:

Ora 9.00 – 21.00 – Activități sportive;

Ora 9.30 – Nunta de Aur – „De dragoste…” – moment coregrafic cu muzică românească și maghiară, recital Corina Chiriac. Locație: Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Organizator: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 10.00 – 17.00 – Distribuția numerelor de concurs Raliul de Regularitate;

Ora 10.00 – 13.00 – Înregistrarea vehiculelor participante la Concursul de Eleganță. Locație: Cetatea Medievală (Centrul de Informare Turistică). Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 16.00 – Inaugurarea expoziției orașelor înfrățite și deschiderea galeriei de artă cu picturile lui Sipos Lorand – prezentarea orașului Baja de către primarul Fercsak Robert. Locație: Cetatea Medievală. Organizator: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș în colaborare cu Asociația Fierd;

Ora 16.00 – Program folcloric: Ansamblurile Societății Culturale Miorița, San Music, Ioan Cristian Țăran, Nelu Șopterean, Ovidiu Furnea. Invitaţi: Orchestra Laci Csarda, Dinu Iancu Sălăjanu. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 16.30 – Muzică și dansurile Cetății. Locație: Cetatea Medievală (Amfiteatru). Organizatori: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș și Școala Populară de Artă;

Ora 18.00 – Talk-show cu Vereczkei Zsolt, multi-campion paralimpic la înot. Locație: Cetatea Medievală (cupola turistică). Organizator: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș în colaborare cu Asociația Fierd;

Ora 18.00 – Jurizare statică – secțiunea 1 – Concurs de Eleganță. Locație: circuit oraș – Cetatea Medievală. Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 19.00 – Gala Sportului Tîrgumureșean. Locație: Imperial Inn. Organizatori: Asociația Club Sportiv „MBX Athletic” Tîrgu-Mureș și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 19.00 – Concerte: Defender, Red Parlament, P Mobil (Ungaria), Holograf. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 20.00 – Concerte: Am fost la munte şi mi-a plăcut, Koszika, Robin and The Backstabbers, Conquering Lion (Macedonia). Locație: Parcul Municipal (scena alternativă);

Ora 20.00 – Spectacol Medieval. Locație: Cetatea Medievală (Bastionul Croitorilor). Organizator: Teatrul Scena și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 23.00 – „Under the Bridge” Techno Party. Locație: Sub Podul Mureș (scena muzică electronică).

Sâmbătă, 27 mai:

Ora 9.00 – 21.00 – Activități sportive;

Ora 9.00 – Startul Raliului de Regularitate. Locație: Cetatea Medievală. Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 10.00 – 14.00 – Jurizare statică – Secțiunea 2 – Concurs de eleganță. Locație: Cetatea Medievală – Bistrița/Cetatea Medievală. Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 12.00 – Lansare volum „Fenomenul originar” de Lucian Blaga – ediția anastatică. Locație: Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Organizator: Societatea Scriitorilor Mureșeni și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 12.00 – Prepararea ciorbei de peşte (Baja). Locație: Parcul Municipal. Organizator: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș în colaborare cu Asociația Fierd;

Ora 15.00 – 17.00 – Parada Vehiculelor Istorice. Locație: Cetatea Medievală: Bistrița/Cetatea Medievală. Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 16.00 – Prezentarea oraşului Baja și degustare de vinuri. Locație: Cetatea Medievală;

Ora 16.30 – Muzică și dansurile Cetății. Locație: Cetatea Medievală (Amfiteatru). Organizatori: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș și Școala Populară de Artă;

Ora 17.00 – Program folcloric: Ansamblurile Societății Culturale Miorița, Palatul Copiilor, Codarcea Ioana Larisa, Ileana Moldovan, Anca Manoilă. Invitaţi: Ansamblul Boroka, Ionuţ Fulea. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 17.00 – 19.00 – Sosirea mașinilor din raliul de regularitate. Locație: Cetatea Medievală. Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 17.00 – „Un foc s-a stins prea devreme Sipos Domokos” – spectacol în memoria poetului. Locație: Biserica Unitariană (P-ța Bolyai). Organizator: Fundația Helikon – Kemeny Janos și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 18.00 – Festivalul Luminii. Locație: Cetatea Medievală, B-dul Cetății. Organizator: Cercetașii României și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 19.30 – Trupa de dans „The Queen B2 Show” din oraşul Baja. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 20.00 – Concerte: No Sugar, Grimus, Urma. Locație: Parcul Municipal (scena alternativă);

Ora 20.00 – Concerte: Freddie & Band (Ungaria), Antonia, Smiley. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 20.00 – Anunțarea și afișarea câștigătorilor Parada Vehiculelor Istorice. Locație: Cetatea Medievală. Organizator: Retromobil Club România, Classic Car Club Tîrgu-Mureș și Club MP – 66 Tîrgu-Mureș în colaborare cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 23.00 -„Under the Bridge” EDM, drum & base party: Sauce, Madliquid, Pedobear, Nick Havsen. Locație: Sub Podul Mureș (scena muzică electronică).

Duminică, 28 mai:

Ora 9.00 – 21.00 – Activități sportive;

Ora 10.00 – Concurs de dans „Rhythm of Dance”. Locație: Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Organizator: Asociația pentru Dezvoltare Suport și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș;

Ora 15.00 – Muzică și dansurile Cetății. Locație: Cetatea Medievală (Amfiteatru). Organizatori: Primăria municipiului Tîrgu-Mureș și Școala Populară de Artă;

Ora 16.00 – Program folcloric: Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” Tîrgu-Mureș, invitat Marius Ciprian Pop. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 19.00 – Concerte: provincialii, Peter Szabo Szilvia & Band, Faydee, Oceana. Locație: Parcul Municipal (scena principală);

Ora 19.00 – Concerte: Travka, Ordogok (Nightwish Tribute), Byron, Les Elephants Bizarres. Locație: Parcul Municipal (scena alternativă);

Ora 19.00 – Concert Alexandra Uşurelu. Locație: Cetatea Medievală (Amfiteatru);

Ora 21.30 – Foc de artificii.

Programul activităţilor sportive

Luni, 22 mai:

Ora 8.00 – 17.00 – Competiții fotbal copii. Locație: Gimnaziul „Liviu Rebreanu”;

Ora 17.00 – 21.00 – Cupa Municipiului – minifotbal. Locație: Complexul Week-End – terenuri minifotbal.

Marţi, 23 mai:

Ora 8.00 – 17.00 – Competiții fotbal copii. Locație: Gimnaziul „Liviu Rebreanu”;

Ora 17.00 – 21.00 – Cupa Municipiului – minifotbal. Locație: Complexul Week-End – terenuri minifotbal.

Miercuri, 24 mai:

Ora 8.00 – 17.00 – Competiții fotbal copii. Locație: Gimnaziul „Liviu Rebreanu”;

Ora 17.00 – 21.00 – Cupa Municipiului – minifotbal. Locație: Complexul Week-End – terenuri minifotbal.

Joi, 25 mai:

Ora 8.00 – 17.00 – Competiții fotbal copii. Locație: Gimnaziul „Liviu Rebreanu”;

Ora 17.00 – 21.00 – Cupa Municipiului – minifotbal. Locație: Complexul Week-End – terenuri minifotbal;

Ora 17.00 – 21.00 – Cupa Tîrgu-Mureș Darts. Locație: strada Cuza Vodă nr. 36.

Vineri, 26 mai:

Ora 8.00 – 17.00 – Competiții fotbal copii. Locație: Gimnaziul „Liviu Rebreanu”;

Ora 9.00 – 21.00 – Turneu Fotbal – Tenis. Locație: Complexul Week-End;

Ora 9.00 – 14.00 – Cupa Municipiului – Popice. Locație: Arena Electromureș;

Ora 17.00 – 21.00 – Cupa Municipiului – minifotbal. Locație: Complexul Week-End – terenuri minifotbal;

Ora 19.00 – Gala Sportului Târgumureșean. Locație: Imperial Inn.

Sâmbătă, 27 mai:

Ora 8.00 – 17.00 – Competiții fotbal copii. Locație: Gimnaziul „Liviu Rebreanu”;

Ora 9.00 – 14.00 – Olimpiada Sportivă a Preșcolarilor. Locație: Complexul Week-End;

Ora 10.00 – 11.00 – Demonstrație box. Locație: Complexul Week-End;

Ora 10.00 – 14.00 – Cupa Sakura – Arte Marțiale. Locație: Gimnaziul „George Coșbuc”;

Ora 11.00 – 12.00 – Demonstrație taekwondo. Locație: Complexul Week-End;

Ora 9.00 – 21.00 – Turneu Fotbal – Tenis. Locație: Complexul Week-End.

Duminică, 28 mai:

Ora 8.00 – 17.00 – Competiții fotbal copii. Locație: Gimnaziul „Liviu Rebreanu”;

Ora 9.00 – 21.00 – Turneu fotbal-tenis. Locație: Complexul Week-End;

Ora 9.00 – 14.00 – Turneu polo pe apă (copii și juniori). Locație: Complexul Week-End;

Ora 10.00 – 14.00 – Turneu beachvolley. Locație: Complexul Week-End;

Ora 10.00 – 17.00 – Concurs de dans sportiv. Locație: Centrul Cultural „Mihai Eminescu”.

