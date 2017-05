EXCLUSIV. VIDEO, FOTO. Dansatorii Fantasy, calificare de senzaţie la Campionatul Mondial!

Trupa de dans Fantasy, clasele IX-XII, care îşi desfăşoară activitatea la Palatul Copiilor din Târgu-Mureş, a obţinut trei medalii de aur la International Dance Open Zagreb 2017 şi s-a calificat astfel la Campionatul Mondial de la Roma, competiţie care se va desfăşura în luna octombrie a acestui an.

Trei medalii de aur la calificările din Croaţia

Dansatorii pregătiţi de prof. Marius Belean s-au autodepăşit în cadrul competiţiei organizată între 5 şi 7 mai în capitala Croaţiei, la startul căreia s-au aliniat echipe din 19 ţări, şi au câştigat medaliile de aur la categoriile Open, Standard şi Latino.

„Am ajuns la concursul din Croaţia datorită competiţiilor internaţionale anterioare la care am obţinut rezultate foarte bune. Am primit invitaţie şi cu ajutorul părinţilor am reuşit să ajungem în Zagreb, unde am participat la trei categorii de dans, Open, Standard şi Latino. La toate aceste categorii am obţinut primul loc şi datorită acestor rezultate ne-am calificat la Campionatul Mondial de la Roma, care va avea loc în luna octombrie 2017”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. Marius Belean.

Mândru de elevi, respect pentru părinţi şi sponsori

Îndrăgit şi totodată respectat de dansatorii pe care îi pregăteşte la Palatul Copiilor din Târgu-Mureş, prof. Marius Belean s-a declarat mândru de performanţa obţinută de cei 12 componenţi ai trupei Fantasy: Alexandra Chiş, Raluca Muntean, Novak Emoke, Lomesz Szilvia, Adelina Pâncă, Carina Togănel, Mozsa Attila, Denis Suceavă, Bogdan Ghirbe, Dorin Cioca, Rareş Sabău şi Cristian Creţa.



„În această formulă suntem cam de cinci ani, iar acesta este cel mai bun obţinut de mine, în calitate de profesor. Sunt foarte mândru de elevii mei şi aştept să ne îmbunătăţim rezultatele. În România, concurăm la clasele IX – XII, iar la competiţiile internaţionale la categoria Juniori. Pe lângă talent trebuie foarte multă muncă din partea copiilor, din partea mea, şi ajutor din partea părinţilor. Ajutor am avut şi din partea Palatului Copiilor, precum şi de la un sponsor, SC Leco SRL, şi susţinere din partea Primăriei comunei Sângeorgiu de Mureş”, a punctat prof. Marius Belean.

Dansul, un stil de viaţă

Calificaţi la Campionatul Mondial, cei 12 componenţi ai trupei Fantasy se pregătesc intens, cu seriozitate, cu intenţia de a-şi reconfirma valoarea şi pe scena din capitala Italiei, acolo unde vor evolua cele mai valoroase formaţii de dans din lume.

„Practic dansuri de când eram în clasa a II-a. Am început la Palatul Copiilor, la dans sportiv, acum aproximativ cinci ani, şi îmi place foarte mult să dansez pentru că mi se pare că dansul reprezintă, eleganţă, un stil de viaţă foarte bun şi sănătos, şi este un mod ideal pentru a te relaxa şi a învăţa foarte multe lucruri interesante. Am mai fost la concursuri internaţionale, de trei ori în Macedonia şi o dată în Ungaria, unde am obţinut locuri 1 şi 2. Muncim mult, mai ales când ne apropiem de competiţii, avem repetiţii aproape în fiecare zi, de câte trei ore, iar în rest repetăm de două ori săptămânal, joia şi sâmbăta, cam două-trei ore”, a afirmat Carina Togănel, în vârstă de 15 ani, elevă la Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu-Mureş.

„Practic dansuri de şapte ani la Palatul Copiilor. Pentru mine, dansul înseamnă mai mult decât un hobby, e chiar un stil de viaţă, iar când sunt cu colegii mei şi dansez simt că este cel mai frumos lucru, mai ales dacă suntem pe scenă. E o senzaţie unică. E şi o ieşire din rutina de zi cu zi, mai ales că dansul este foarte slab văzut în ochii multor oameni şi atunci te simţi mai special să faci ceva diferit. Experienţa din Croaţia a fost cea mai bună din cei şapte ani de dans, deoarece am progresat foarte mult şi ne-am dat seama că într-adevăr am ajuns la un nivel foarte înalt. Merităm să mergem mai departe pentru că muncim foarte mult”, a spus Rareş Sabău, în vârstă de 15 ani, elev la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş.

Emoţii (şi) pentru trupa Mijlocie

Calificarea la Campionatul Mondial nu este singura performanţă obţinută de prof. Marius Belean, care are obiective la fel de mari şi cu trupa Mijlocie, alcătuită din elevi din clasele V-VIII, pe care o pregăteşte în cadrul Palatului Copiilor din Târgu-Mureş, care va participa, în perioada 25-27 mai, la un concurs în Skopje, Macedonia, în urma căruia vor fi decise echipele participante la Campionatul Mondial al acestei categorii de vârstă.

„Aştept şi cu trupa Mijlocie, pentru că aşa îi spun, să obţinem rezultate la fel de bune ca şi trupa Mare. Am fost invitaţi la competiţia din Macedonia, iar preselecţia pentru etapa viitoare, superioară, a Campionatului Mondial se va face acolo”, a subliniat prof. Marius Belean.

Concursul din Macedonia, abordat cu optimism

Echipa Fantasy, clasele V-VIII, are următoarea componenţă: Antonia Muică, Taisia Uleşan, Alexia Muntean, Alexia Oprea, Alexia Moldovan, Ana Plămădială, Darius Butnar, Andrei Ioan Fărcaş, Szabo Aron, Flavius Degan, Gagyi Roland, Constantin Plămădială.

„Fac dans de la patru ani şi din clasa I-a sunt înscrisă la Palatul Copiilor. Îmi place dansul pentru că mă reprezintă. Îmi place foarte mult să dansez, aş dansa toată ziua. A observat şi mama mea că îmi place dansul şi aşa am decis să vin la Palatul Copiilor. Mă pregătesc mult, aproape în fiecare zi fac încălzire şi încerc să exersez paşi, astfel încât să fiu cât mai bună. În Macedonia mergem cu încredere, eu aş vrea să luăm locul întâi, ca şi cei mari”, a menţionat Alexia Moldovan, în vârstă de 12 ani, elevă la Şcoala Gimnazială „Dacia” din Târgu-Mureş.

„Pe când eram elev în clasa I-a am avut ore de dans şi profesorul m-a ales deoarece reuşeam să învăţ bine şi rapid paşii de dans. Iniţial nu am crezut că am să fac pentru un timp îndelungat dans. A început să îmi placă în clasa a II-a, când am observat că dansul este o modalitate de a te relaxa, de a fi liber. Îmi place foarte mult dansul deoarece mergem la multe concursuri şi spectacole. Este foarte plăcut să ştii că vei participa la un concurs organizat în altă ţară”, au fost cuvintele lui Andrei Ioan Fărcaş, în vârstă de 12 ani, elev la Şcoala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureş.

Alex TOTH

Film de Alexandru Horea MUNTEAN