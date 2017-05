FOTO: Business Plan 2017, faza națională: Locul al II-lea pentru Soul Music de la Economic, Premiul I – câștigat de timișoreni

Competiţia Business Plan, faza națională, ajunsă la cea de-a IX a ediţie, s-a desfășurat vineri, 12 mai, începând cu ora 10.00, la Palatul Culturii din Târgu Mureş. Faza națională de anul acesta s-a desfășurat în Târgu Mureș, datorită echipei care a reprezentat anul trecut Colegiul Economic „Transilvania” – Firma de exercițiu Art Studio, care a câștigat competiția națională Business Plan.

Competiţia, înscrisă în Calendarul competiţiilor şcolare, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale a fost organizată cu sprijinul: M.E.N., Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Inspectoratului Școlar Judeţean Mureş şi al Colegiului Economic „Transilvania”. Scopul Business Plan este dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor. Competiția constă în prezentarea de către elevii implicaţi, a unor planuri de afaceri ale firmelor de exerciţiu.

Vineri, 12 mai, au concurat 8 firme de exerciţiu care şi-au demonstrat competenţele antreprenoriale pe parcursul etapelor desfăşurate la nivel local, judeţean și regional. „Încercăm să ținem vie această flacără a anteprenoriatului în învățământul preuniversitar. Sunt moment mai bune, moment mai grele. Ne hrănim din energia și entuziasmul vostru”, le-a transmis Mihaela Ștefănescu, inspector de specialitate în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, elevilor și profesorilor din sala mare a Palatului Culturii. La final, au fost acordate 5 mențiuni și câte un premiu I, II și III.

„Toată lumea își dorește firma de exercițiu”

Mihaela Ștefănescu a precizat că cele opt firme de exercițiu ajunse în finală sunt cele mai bune dintre cele 80 care au concurat, începând de la faza județeană, în competiția Business Plan din anul școlar 2016-2017. „În perioada aceasta se revizuiesc foarte multe programe școlare și toate acestea au incluse competențe antreprenoriale. Este și o idee a Comisiei Europene ca toate programele școlare să aibă acele competențe integrate. De asemenea, indiferent de profilul școlii toată lumea își dorește firma de exercițiu. De ce? Pentru că este o activitate care captează atenția copilului, este o activitate în care voi vă veți simți mai aproape de profesori și profesorii mai aproape de voi, pentru că merge dincolo de poarta școlii. Merge în cadrul târgurilor dedicate firmelor de exercițiu și în cadrul acestor competiții pentru care ne bucurăm, pentru că toți veți fi câștigători la finalul acestei zile”, le-a mai transmis Mihaela Ștefănescu elevilor, înainte de începerea prezentărilor.

Premiile finalei Business Plan 2017

Soul Music, firma de exercițiu de la Colegiul Economic „Transilvania” a obținut locul al II-lea. Primul loc și oportunitatea de a găzdui ediția a X-a a competiției le-a revenit concurenților din Timișoara: FE Elite Style SRL, de la Colegiul Economic „Francesco Saverno Nitti”. Podiumul a fost completat de firma de exercițiu a elevilor din Galați: FE Upgrade_U SRL , de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Celelalte firme de exercițiu care au concurat sunt: FE Traveling Around The World SRL, de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din București, FE QForm SA, de la Colegiul Economic „Octav Oncescu” din Botoșani, FE Bellissima SA, de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, FE SI & GO SRL – Colegiul Național Economic „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, și FE Smart Team SRL de la Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” din Pitești.

Firma de Exercițiu Soul Music SRL, a elevilor din clasa a XI-a C de la Colegiul Economic din Târgu Mureș, coordonați de profesoara Mihaela Ciula, a fost prezentată de elevii: Ramona Popa și Dragoș Valer Pop.

GALERIE FOTO: Finala Business Plan 2017

Foto: Andrei Neagoe