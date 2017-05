Campioana din Liga IV poate fi decisă cu trei etape înaintea finalului

În etapa a XXVII-a din seria Mureș a Ligii IV de fotbal titlul poate fi decis cu trei etape înainte de final. Echipa cu prima șansă pentru a se califica la barajul de promovare în Liga III este Mureșul Rușii Munți, care va întâlni în această rundă pe teren propriu formația Mureșul Cuci, aflată pe locul 13 (din 15). Liderul are avantaj de 6 puncte în fața celei de-a doua clasate, Mureșul Luduș, care are o sarcină dificilă pe terenul sintetic al stadionului Trans Sil cu MSE 08 Târgu-Mureș. Aceasta din urmă se află pe locul 4, este liderul detașat în retur, cu 8 victorii și două rezultate de egalitate și mai are șanse de a urca pe podium în cazul în care își continuă parcursul până la final. În fața lor, la 6 puncte se află Juvenes Târgu-Mureș, dar cu un meci mai mult disputat, un meci pe teren propriu în această etapă cu ocupanta locului 5, Lacul Ursu Mobila Sovata și unul cu liderul în penultima etapă. Un eșec al ludușenilor ar încheia conturile în ceea ce privește primul loc și din punct de vedere matematic.

Programul acestei etape mai cuprinde derbyul târgumureșean de la Sângeorgiu de Mureș dintre Atletic și Gaz Metan, dar ambele se află la mijlocul clasamentului. Cu excepția partidei de pe sinteticul de la Trans Sil, care va avea loc vineri, 19 mai, ora 19.30, celelalte întâlniri au loc sâmbătă, de la ora 11.00.