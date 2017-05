Curs internaţional de chirurgie artroscopică la UMF Târgu-Mureş

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Târgu-Mureș găzduieşte, în perioada 17-20 mai, cel de-al treilea Curs Internațional de Chirurgie Artroscopică, primul sub înaltul patronaj al ESSKA – European Society of Sports Traumatology, Knee and Arthroscopy.

Președintele Comitetului de organizare și sufletul manifestării, care se bucură de prezența la cel mai înalt nivel al lumii ortopediei românești, este prof. univ. dr. Tiberiu Băţagă.

„Programul manifestării se întinde pe trei zile și conține operații filmate și distribuite live pe un canal privat de Youtube, cu explicații oferite în direct de corpul medicilor care operează; precum și prezentări, cursuri și lungi sesiuni practice cu acces la turnuri artroscopice pentru toți cursanții”, au transmis reprezentanţii UMF Târgu-Mureş, prin intermediul unui comunicat de presă.

