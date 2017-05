Ecologiştii propun modificarea traseului autostrăzii Târgu-Mureş – Iaşi

Experţii Grupului Milvus din Târgu Mureş, parteneri din partea României în Proiectul „Transgreen – Infrastructură verde în Carpaţi” propun o serie de modificări la traseul preconizatei autostrăzi Târgu Mureş-Iaşi, pe motiv că, în forma vehiculată, aceasta ar putea fragmenta şi perturba unele ecosisteme valoroase incluse în arii naturale protejate, inclusiv siturile de interes european Natura 2000.

„Noi vrem ca această autostradă să fie făcută în aşa fel încât să diminuăm cât se poate de mult efectele negative. Marea majoritate a acestor specii are anumite mişcări sezonale, care sunt foarte importante în biologia lor. Introducând în habitatele naturale o barieră de acest gen, aproape impermeabilă, creăm această problemă de izolare a populaţiilor, a subpopulaţiilor speciilor şi, asta ştim deja de foarte mult timp că, în momentul în care o populaţie se izolează, practic putem vorbi de mai multe populaţii mici şi, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai sensibile la efectele negative”, a declarat Kelemen Marton, expert biolog în cadrul Grupului Milvus, joi, într-o conferinţă de presă.

Ecologiştii susţin că dezvoltarea reţelei de autostrăzi şi căi ferate ce conectează între ele puncte cheie ale României, şi apoi cu restul Europei, este un proces în plină desfăşurare, iar planurile de dezvoltare a acestor tipuri de infrastructură prevăd traversarea Munţilor Carpaţi, fapt ce ar putea duce la crearea de bariere şi din acest motiv se caută soluţii.

„Noi, practic, ceea ce încercăm să facem este să identificăm acele locaţii unde trebuie implementate măsuri de reducere a fragmentării, dar nu suntem capabili să venim cu soluţii tehnice concrete, în schimb, autostrada respectivă încă nu are finanţare şi, ceea ce ar fi foarte important, din punctul nostru de vedere, este că, după un dialog cu autorităţile respective, să încercăm să modificăm planul, în sensul să fie incluse şi acele structuri speciale care să permită trecerea animalelor şi alte aspecte, iar finanţarea să se caute apoi după planul acesta nou, care include şi măsurile propuse de noi”, a arătat asistentul de proiect, Domokos Csaba.

Asociaţia Grupul Milvus din Târgu Mureş a fost inclusă în proiectul „Transgreen – Infrastructură verde în Carpaţi” alături de parteneri din Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, care vizează realizarea unor pachete de măsuri concrete care ţin de planificarea, construcţia, managementul şi monitorizarea infrastructurii mari.

Proiectul se va concentra pe patru proiecte-pilot, cum sunt autostrada Târgu Mureş-Iaşi (România), calea ferată Curtici (Radna) – Deva (România), autostrada Miskolc (Ungaria) – Kosice (Slovacia) – Uzhgorod (Ucraina) şi autostrada Beskydy (Cehia-Slovacia).

Proiectul Transgreen este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi are un buget total de aproape 2,5 milioane de euro.

