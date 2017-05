Family Day by STC in 20 mai, pe Stadionul din Cugir.

Mega-concert cu Carla’s Dreams, Feli si Holograf.

In urma cu trei ani am realizat primul eveniment cu familiile la Star Transmission. Ziua portilor deschise am transformat-o intr-o zi a distractiei atat pentru adulti cat si pentru copii. Scopul a fost de a aduce familiile angajatilor mai aproape de firma datorita moto-ului care ne caracterizeaza „STC is more than Work” dar si „STC Family”. Aceasta zi era petrecuta de angajati si familiile acestora in cadrul celor doua locatii ale companiilor, in Sebes si in Cugir. Compania s-a dezvoltat semnificativ in ultimii ani, prin urmare familia STC s-a marit considerabil.

Evenimentul va avea loc in data de 20.05.2017 incepand cu ora 10:00 pana la ora 23:30 pe Stadionul Cugir de pe strada Rozelor. Vom avea instalate tobogane gonflabile, panouri de catarat, tir cu arcul, clovni si multe alte surprize pentru cei mari si cei mici astfel incat sa isi poata petrece ziua in familia STC in aer liber.

Program eveniment:

10:00 – Deschidere eveniment

10:00 – 19:30 – parc de disctractii pentru copii

19:30 – 22:45 – Concerte: Feli, Holograf si Carla´s Dreams

22:45 – 23:30 – Incheiere eveniment

Activitati:

7 tobogane

5 bouncere

4 trambuline

2 trambuline Bungee

2 Rodeo

2 panouri de catarat

Diverse activitati pe gonflabile

Catering la preturi minimale

Crazy Dance – surpriza evenimentului

Carusel copii

Porti de fotbal

Cosuri de baschet

Tir cu arcul

Mese de skandenberg

Vom avea transport gratuit din urmatoarele locatii si urmatoarul program:

SIBIU CUGIR 10,00 15,30 17,00 23,15 SUGAG CUGIR 10,00 15.10 17,00 23,20 SALISTEA CUGIR 10,00 15.15 17,00 23,25 PIANU CUGIR 10,00 15.20 17,00 23,30 AIUD CUGIR 10,00 14.50 17,00 23,10 HUNEDOARA CUGIR 10,00 14.55 17,00 23,00 DEVA CUGIR 10,00 14.55 17,00 23,00 ALBA CUGIR 11,00 13,00 14,00 15,00 17,00 18,00 20,00 23,45 SEBES CUGIR 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 23,45

Detalii: https://www.facebook.com/events/411304915917458/

Te asteptam la STC Family Day! from MEDIAKIT on Vimeo.