Intervenţie în premieră naţională la cel de-al treilea Curs Internaţional de Chirurgie Artroscopică

O intervenţie, în premieră naţională, de reconstrucţie de ligament şi cartilaj articular utilizând o matrice specială de reconstrucţie a avut loc joi, în cadrul celui de-al treilea Curs Internaţional de Chirurgie Artroscopică, primul sub înaltul patronaj al ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee and Arthroscopy) care se desfăşoară la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

„Astăzi am efectuat, în premieră, o reconstrucţie şi de ligament încrucişat şi de menisc şi mai ales de cartilaj, utilizând un produs absolut nou pe piaţa românească, o biomatrice specială. Rezultatele intraoperatorii au fost foarte bune şi sunt sigur că pe viitor evoluţia pacientului va fi foarte, foarte bună. Acest produs intră în programele finanţate de Casa Naţională. Pe zona de ortopedie ne putem dezvolta şi avem toate premisele să folosim produse de calitate deosebită, care sunt finanţate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. (…) Pacientul se recuperează foarte repede. Era o leziune care anterior beneficia de alte tipuri de terapii, noi am socotit că, pe baza protocolului de recuperare, cam în două săptămâni pacientul va fi apt să facă încărcare completă pe membrul operat. Timp de 6-9 luni va reveni la activităţile sportive. Târgu Mureş trece astfel de la ortopedia mecanică, la ortopedia regenerativă în care, utilizând acest matrici biologice, putem să producem regenerarea cartilajului articular’, a declarat, joi, prof. univ. dr. Tiberiu Băţagă.

În cadrul Cursului Internaţional de Chirurgie Artroscopică, la care participă şi Michael Hirschmann, vicepreşedintele EKA-ESSKA (European Knee and Arthroscopy / (European Society of Sports Traumatology, Knee and Arthroscopy) şi dr. Francesco Perdisa de la Institutul Rizzolli of Bologna, a mai fost efectuată încă o intervenţie în premieră, un nou tip de abord pe artroplastia de şold, care nu necesită nici sistem de drenaj, nici secţionarea grupelor musculare.

Dr. Tiberiu Băţagă a precizat că la această intervenţie au fost utilizate acele proteze specific necimentate, care vin prin Programul Naţional finanţat prin CNAS şi că în baza acestei proceduri pacientul poate relua mersul fără niciun fel de sprijin la scurt timp după intervenţie, iar după patru zile poate să părăsească spitalul.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş a anunţat că, începând de miercuri, timp de trei zile, găzduieşte al treilea Curs Internaţional de Chirurgie Artroscopică, primul sub înaltul patronaj al ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee and Arthroscopy).

