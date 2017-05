AWAKE anunţă line-up-ul complet al primei ediţii: Dirtyphonics, Aeroplane, Mazde şi Coma completează programul festivalului

Dirtyphonics, Aeroplane, Mazde si Coma completeaza si inchid line-up-ul AWAKE Festival, alaturi de The Kryptonite Sparks, Greetings Sugar, Satellites, Arme, Andreea Veder, NoruNegru, lista integrala a noilor confirmari fiind disponibila pe site-ul oficial al festivalului. Acestea se alatura numelor deja anuntate, printre care si Rag’n’Bone Man, Tom Odell, Modestep (live), Axel Thesleff, Subcarpati, Irie Maffia. Festivalul AWAKE se va desfasura pentru prima data anul acesta, in weekendul 1-3 septembrie, pe domeniul Teleki din Gornesti, Mures.

Dirtyphonics “nu respecta regulile, ci le creaza” dupa cum declara cei trei membri, Charly Barranger, Julien ‘Pitchin’ Corrales si Julien Lignon. Iar acest statement pare sa sublinieze destul de bine relatia lor cu muzica si stilul propriu care razbate dincolo de orice limitari sau etichete. Considerata astazi un adevarat fenoment in zona muzicii electronice, povestea Dirtyphonics a inceput printre trupele de metal. Inclinatia celor 3 artisti catre un sound puternic si de impact i-a determinat sa impinga limitele genului, creandu-si o noua identitate muzicala, cu amestecuri de Drum and Bass, Heavy Bass House si Dubstep. Dirtyphonics a debutat in 2008 cu single-ul “French Fuck”, care a intrat rapid in topurile de specialitate, succesul trupei fiind confirmat apoi de “Quark” si “Vandals”, doua noi single-uri care au definit si caracterul muzical al trupei. Considerata de DJ Mag in anul 2016 drept Best French electronic band, Dirtyphonics este astazi nelipsita de la cele mai mari festivaluri din lume: Coachella, Glastonbury sau Tomorrowland.

Aeroplane este numele sub care Vito de Luca, DJ si producator de Nu Disco, activeaza pe scena internationala din 2010, dupa plecarea colegului sau Stephen Fasano (The Magician). Originar din Belgia, Vito de Luca mixeaza un amestec de French House cu Balearic Beat, fiind indragostit de muzica disco a anilor ’80. A debutat in formula solo in septembrie 2010, odata cu lansarea albumului We Can’t Fly, iar in 2012 a fost selectat de producatorul Pete Tong sa asigure cel de-al 500-lea “Essential Mix” in cadrul BBC Radio 1. La scurt timp, revista NME l-a inclus in lista celor 20 Most Groundbreaking Dance Acts din lume. De-a lungul timpului, Aeroplane a produs numeroase remixuri celebre, inclusiv pentru “Suit and Tie” – Justin Timberlake, “Paralyzed” – Mystery Skull sau “Boom Clap” – Charli XCX’s. Popularitatea de care se bucura astazi i-a garantat si o prezenta nelipsita pe scena muzicii electro din intreaga lume, numele sau fiind sinonim cu cele mai tari party-uri electro – nu disco.

Mazde este proiectul producatorului Matthias Dierkes, originar din Bonn, cunoscut pentru pentru remix-ul piesei “Help Me Lose My Mind” al trupei Disclosure. Cu un background muzical solid, fiind familiarizat inca de la 7 ani cu specificul compozitiilor de jazz si muzica clasica, Matthias si-a dezvoltat treptat un stil de lucru unic si personal, adaugand reprize de beatbox peste creatii originale sau remixuri ale artistilor preferati. Crescut in Germania, Matthias s-a lasat influentat de muzica din jurul lui, mostenind pasiunea tatalui sau pentru Jack Johnson, pe care a adaptat-o curentului dance european. Peste toate acestea a adaugat niste nuante de Chrome Sparks, Ta-Ku, Jamie XX si Hayden James, iar rezultatul a devenit mixul perfect care-l defineste astazi pe Mazde.

Coma se alatura afisului primei editii AWAKE, fiind una dintre trupele autohtone preferate de publicul festivalier, precum si una dintre cele mai iubite trupe romanesti de nu metal, rapcore, punk rock, alternative. Cu o cariera ce se apropie de doua decenii, Coma este alcatuita astazi din Calin Chelemen (voce), Dan Costea (Voce), Matei Tibacu Blendea (chitara), Sorin Petrescu (bass), Razvan Albu (tobe), Razvan Radulescu (Dj Hefe) – scratches/samples/keys. Cel mai recent album, lansat anul trecut, se numeste Orizont, si are deja 3 single-uri in promovare: “Cel Mai Frumos Loc De Pe Pământ”, “Orizont” si “La Hotar”.

Line-up-ul primei editii AWAKE Festival reuneste peste 30 nume de artisti internationali, maghiari si romani, cap de afis fiind cel care anul acesta a cucerit clasamente muzicale din Intreaga lume. Rag’n’Bone Man deschide asadar povestea AWAKE, alaturi de Tom Odell, Modestep (live), Dirtyphonics, Aeroplane, Mazde, Axel Thesleff, Irie Maffia, Subcarpati, Alternosfera, Suie Paparude, Coma, Kiscsillag, Golan, Gojira & Planet H, Les Elephants Bizarres, DJ Sauce, DJ Shiver, T-Boys (Goranga & Missile), Mary PopKids, Jurjak, Arme, Andreea Veder, Disco Sigaretta, sZempöl Offchestra, The Kryptonite Sparks, Greetings Sugar, Satellites, NoruNegru, Jinxy Von D’ers, Dobix, Alex Dark, Thomas PCZ si MA:TEI. Programul detaliat al festivalului va fi disponibil pe site-ul evenimentului in perioada urmatoare.

Abonamentele se gasesc in continuare la pret de early-bird, respectiv 151 de lei (fara camping) sau 175 de lei (camping inclus) si pot fi achizitionate online, de pe Eventim.ro, sau din reteaua magazinelor partenere. In perioada 1 iunie – 31 august, abonamentele vor costa 181 de lei, respectiv 205 lei (inclusiv camping).

(Comunicat de presă)