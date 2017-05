Muzică și vers, cu Dinu Olărașu la Reghin

Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin a primit joi, 18 mai vizita muzicii și poeziei, oferite cu generozitate de artistul Dinu Olărașu. Înainte ca Dinu Olărașu să-și prezinte cel mai nou album și cea mai nouă carte de poezie, artistul plastic reghinean Liviu Gurdeanu a deschis seara grație expoziției personale intitulate „Lumini și umbre”. Pictură, grafică și sculptură, cam așa se prezintă lucrările semnate Liviu Gurdeanu, de la pânzele în ulei la tușul pe hârtie, cu trimiteri la teme religioase și aspecte cotidiene din mediul rural și urban.

„Dacă arunc mai tare o piatră în Sighișoara sparg geamul unuia din Reghin”

A urmat ca muzica și poezia să monopolizeze spațiul primitor al Bibliotecii Municipale „Petru Maior”, vinovate fiind CD-ul “Bun” și cartea de poezii “An”, cele două bucurii oferite reghinenilor de Dinu Olărașu. „O dată pe an Dinu Olărașu vine la Reghin, nu neapărat să lanseze o carte sau un CD, cât mai degrabă să se întâlnească cu oameni faini, și dacă se poate să-și cumpere și o pereche de papuci, cum s-a și întâmplat de altfel.Îmi place aici la Reghin, o dată că, e o vibrație străveche, melodică, aici se fac instrumentele muzicale, plus că aici am prieteni de-o viață întreagă. Vin mereu cu emoție la Reghin. Nu vă ascund un lucru, mi-e comod și mie, nu trebuie să merg la capătul lumii. Eu locuiesc la Sighișoara, și dacă arunc mai tare o piatră în Sighișoara sparg geamul unuia din Reghin. Cartea „An” cuprinde patru volume, patru capitole, “Caietele iernii” , “Caietele primăverii” , “Caietele verii” și “Caietele toamnei” scrise dintr-o mână, un pic corectate pe ici pe colo. Cartea este scoasă la Iași, este cea de 13-a semnată Dinu Olărașu. În ce privește albumul „Bun”, după zece ani de zile în sfârșit Dinu Olărașu a ieșit cu un disc scos împreună cu Smart FM, Mișcarea de Rezistență și Marius Tucă, străvechiul, imensul și bunul meu prieten Marius Tucă. Ca orice poet, cantautor, ca orice…., nici eu nu mai știu ce sunt, ca orice specie ce sunt, sper să fie bine primită atât cartea cât și discul. Nu mă îndoiesc că așa va fi și aici la Reghin”, a precizat Dinu Olărașu.

„Nu poți să nu faci abstracție de el pentru că îl găsești peste tot”

Poezia și folkul și-au intrat în rol, nu înainte de o scurtă prezentare a oaspetelui serii venită din partea unui coleg de breaslă mai mult decât special, solista folk Magda Puskas. „Este foarte greu să spui ceva despre Dinu, este precum o apă care își trece printre degete. În schimb, nu poți să nu faci abstracție de el pentru că îl găsești peste tot. Poate îl considerați complicat pe Dinu Olărașu. El se ascunde puțin după felul lui spontan, dar după mulți ani a ajuns la concluzia că e o apărare, de care nu-și dă seama multă lume. Dinu nu este un om complicat, este atât de simplu, pentru că nu are o poezie complicată. Am încercat să caut ce-i încurcat în poezia lui și nu am găsit nimic complicat. Cel mai greu este să scri simplu, să trăiești simplu. În momentul în care spune : n-ai nevoie de foarte multe, automat îți vine în mine să fi fericit. A prins lucrurile esențiale, a prins niște corzi, atât de importante în viața noastră încât e imposibil să nu ne amintim mereu de Dinu. Cum a spus Iisus : dacă se întâlnesc doi în numele Meu, atunci sunt și Eu acolo. Când se întâlnesc câțiva folkiști, și se cântă sau se spune poezie, e imposibil să nu fie pomenit și Dinu cu o vorbă sau cu un vers”, a spus Magda Puskas.