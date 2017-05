Ex-Mureșeanca Andreea Părăluță, campioană la Madrid

Ajunsă la Târgu-Mureș la vârsta de 15 ani de la CSȘ Târgoviște, portarul reprezentativei de fotbal feminin a României Andreea Părăluță a devenit campioană cu Atletico Madrid. La FC Municipal, ulterior ASA Târgu-Mureș a apărat poarta timp de șase ani, dar a ajuns în vara când mureșencele reușeau eventul campionat-Cupa României. În toți acești ani, Andreea a absolvit cursurile Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”, fiind șefă de promoție, apoi cele ale Universității „Petru Maior”, în vara anului trecut. Pe plan sportiv însă, cu echipa antrenorului Seches Carol a încheiat în ambele competiții pe locul secund an de an, până în vara lui 2016. Andreea a fost mereu și titulară în poarta României și a plecat totuși cu un trofeu de la ASA, echipa reușind în urmă cu un an să cucerească din nou Cupa României. Odată cu încheierea studiilor, tinerei de nici 22 de ani i s-a ivit marea oportunitate a carierei sportive: transferul la Atletico Madrid. Echipa sa a învins sâmbătă în ultima etapă a campionatului cu 2-1 formația Real Sociedad și a încheiat cu 3 puncte în fața celor de la FC Barcelona, pe terenul căreia a încheiat 1-1 partida din penultima etapă. Așadar, dacă la Târgu-Mureș nu a avut șansa de a se bucura de un titlu de campioană, a reușit acest lucru la primul sezon în Spania.

„Sunt foarte fericită pentru primul meu titlu de campioană, am muncit mult să ajung aici și sunt fericită că mi s-a împlinit un vis! Am avut parte de o atmosferă incredibilă după ultimul meci. Foarte multă lume a fost alături de noi să sărbătorim cum se cuvine primult titlu din istoria clubului Atletico de Madrid! Am trăit cele mai frumoase momente din cariera mea de până acum”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi Andreea Părăluță (prima în foto).

Alături cu sufetul, dar și cu durere

În zilele trecute ea nu a rezistat să nu asiste la partidele turneului de tenis din capitala unde și-a încurajat conaționalele, turneu încheiat cu victoria Simonei Halep. Între timp, ea nu poate uita nici echipa la care s-a afirmat. Urmărește cu tristețe ce se petrece cu clubul roș-albastru, dar…atât.

„Despre situația de la ASA nu prea am ce să comentez. E trist faptul că echipa se dăstramă încet, încet, din lipsa banilor mai ales. Eu mă bucur că am făcut parte din acel colectiv, pentru că am legat prietenii frumoase, am trăit momente extraordinare, în special când am reușit să câștigăm Cupa României anul trecut. Respect clubul pentru că m-a crescut și sunt tristă pentru momentele prin care trece”, a adăugat Andreea.