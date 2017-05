Remember Kosorus Kalman pe acorduri jazz la „Noaptea Muzeelor”

La Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tîrgu Mureș găzduit de Palatul Toldalagi, una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș, în cadrul evenimentului anual „Noaptea Muzeelor” sâmbătă seara a avut loc concertul grupului „New Landscapes” format din Ana Maria Galea la voce și Daniel Csikos la pian. Invitatul special al serii a fost artistul Pedro Negrescu, o personalitate polivalentă: dirijor, profesor la Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș dar și un remarcabil contrabasist de jazz. Repertoriul abordat de cei trei a fost o surpriză fiind alcătuit exclusiv din teme standard de jazz unele în primă audiție. Unul dintre cele mai emoționante momente ale concertului a fost cel dedicat mult regretatului muzician Kosorus Kalman, percuționist care în urmă cu un an s-a aflat alături de Daniel Csikos și Pedro Negrescu pe scenă într-un eveniment organizat de Asociația K’Arte la Reghin. Cei doi instrumenti au evocat memoria acestuia prin expunerea unei teme semnate Bill Evans – We will meet again. La sfârșitul concertului Ana Maria Galea i-a indemnat pe cei prezenți in public să spună și să facă lucrurile frumoase în momentul în care au ocazia, „aici și acum” pentru că în viață nimic nu este repetabil iar regretele sunt inutile. Inițiativa secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș, condusă de doamna Angela Pop, a fost una remarcabilă, de altfel, în acest spațiu pe întreg parcursul zilei desfășurându-se mai multe evenimente printre care un workshop de icoane pe sticlă condus de artistul plastic Călin Bogătean – profesor al Școlii Populare de Artă din Tîrgu Mureș și un workshop de arta actorului și a improvizației condus de actrița și cântăreața Ana Maria Galea care este și profesor la Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș. Un alt moment interesant al „Nopții Muzeelor” a fost cel susținut de tinerii artiști in devenire de la Liceul Vocațional de Arte din Tîrgu Mureș în spațiile galeriilor de artă modernă românească și maghiară din Palatul Culturii, acolo, publicul a avut prilejul să asculte pentru aproximativ 40 de minute un recital de poezie și muzică de cameră. Și-au dat concursul : Ana Maria Nistor, Andreea Pinty, Pal Matyas Aron, Sergiu Olar și David Boar- elevi ai secției de arta actorului și Sipos Tamas, David Gergo, Bodo Tamas și Ferencz Balas – elevi ai secției de interpretare muzicală. Acest recital a fost inclus în programul „Noaptea Muzeelor” prin parteneriatul Muzeului Județean Mureș cu Asociația Neumarkt Events și Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș. „Noaptea Muzeelor” rămâne de altfel unul dintre cele mai interesante programe culturale desfășurate pe parcursul anului.