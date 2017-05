Voleibaliste mureșene și ex-mureșene în lotul pentru Mondiale

Echipa reprezentativă de volei feminin a României va participa la Sofia în perioada 31 mai – 4 iunie la faza a II-a a calificărilor la Campionatul Mondial. Din lotul „tricolorelor” fac parte două jucătoare care activează la CSU Medicina CSȘ Târgu-Mureș, o a treia care este mureșeancă, dar apără culorile altui club, plus alte jucătoare care au evoluat sezoane în tricoul „medicinistelor”. Cele două sunt Adreea Petra și Roxanana Iancu, iar a treia este Ioana Baciu, mureșeancă din Târnăveni care a activat la CSU Medicina din 2006 până în 2011, apoi trei ani la Dinamo București, doi la Știința Bacău, iar de un an se află în Germania, la Ladies in Black. Pe lista selecționatelor se mai află harghiteanca Adina Salaoru, plecată de la Târgu-Mureș din postura de căpitan de echipă, la care a jucat tot din 2006, până în 2013, după care a ajuns la campioana Volei Alba Blaj. Lista ex-mureșenelor este completată de liberoul CSM-ului București Andreea Ispas, care în ultimele două sezoane a evoluat în sala UMF din Târgu-Mureș, echipă care a încheiat acest sezon abia pe locul 8.