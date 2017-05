FOTO: „Culorile Arcadiei”, spaţiu al fericirii prin pictură

Muzeul de Artă din incinta Palatului Culturii din Târgu-Mureş găzduieşte, începând de joi, 18 mai, expoziţia „Culorile Arcadiei”. Aceasta conţine o selecţie de picturi de diverse genuri ale maeştrilor europeni din secolele XVII-XVIII, din Colecţia Zichy a Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta. Expoziţia este organizată de Muzeul Judeţean Mureş în colaborare cu Muzeul de Arte Frumoase – Galeria Naţională Ungară din Budapesta şi este deschisă publicului până în data de 27 august.

„Ţara fără artă este ca şi grădina fără flori”

Cu ocazia vernisajului, directorul Muzeului Judeţean Mureş, Soos Zoltan, a mulţumit atât echipei, cât şi tuturor celor care au făcut posibilă organizarea unei expoziţii de o asemenea anvergură la Târgu-Mureş, respectiv reprezentanţilor Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti, Muzeului Naţional de Artă din Budapesta, Consiliului Judeţean Mureş şi Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta.

„Pentru prima dată putem admira la Târgu-Mureş capodopere ale unor artişti europeni. Este vorba de pictura olandeză, italiană, din Europa Centrală şi germană”, a punctat Soos Zoltan, care a amintit şi motto-ul Familiei Zichy: „Nu există ţară fără artă, ţara fără artă este ca şi grădina fără flori.”

Susţinere din partea Consiliului Judeţean Mureş

Pe lista vorbitorilor s-au mai aflat Peter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Flender Gyongyver – consulul Ungariei la Miercurea Ciuc şi Kósa András László – directorul Institutului Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti.

„Este un moment deosebit să asist la colaborarea dintre Muzeul Judeţean condus de domnul Soos Zoltan, între Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta şi Muzeul de Artă din Bucureşti. Întotdeauna Consiliul Judeţean a fost un partener real în susţinerea şi în ajutarea acestei instituţii de cultură, Muzeul Judeţean, dar şi a celorlalte instituţii de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean”, a subliniat Peter Ferenc.

Arcadia, un fel de „rai pământesc”

Nu în ultimul rând, despre valoarea picturilor expuse au luat cuvântul Gosztola Annamária, curator al expoziţiei alături de Soos Zoltan şi Ioan Şulea, şi Cora Fodor, critic de artă.

„Expoziția de față oferă publicului interesat doar un eșantion din marea colecție de pictură Zichy. Cuprinde: trei secole, respectiv de la începutul secolului al XVI-lea până la mijlocul secolului al XVIII-lea, reprezentanți ai opt școli de pictură, și anume flamandă, olandeză, franceză, italiană, germană, austriacp, cehă și maghiară. Conține genuri variate: pe lângă tema biblică și mitologică, întâlnim lucrări de excepție reprezentând portrete, scene de luptă și de gen, peisaje și naturi statice aparținând diferitelor curente”, a explicat Gosztola Annamária.

„Consider că e necesar să explic în câteva cuvinte și titlul expoziției, adaptat pentru acest proiect din România. Ideea aparține colegului meu de la Muzeul Național de Artă din București, istoricul de artă Cosmin Ungureanu, care motiva astfel, dau citire: “Expoziția, foarte diversă ca genuri și stiluri etalate, este un fel de muzeu în miniatură. Se desprinde astfel ideea unui loc privilegiat, un fel de atelier în aer liber, atât direct – prin peisaje și vedute etc. – cât și indirect – prin inspirație, prin impactul artei antice cât și al vechilor maeștri italieni asupra celor nordici, respectiv celor din Țările de Jos. M-am gândit, prin urmare, la un fel de loc ideal, mitologizat – Arcadia – cu aluzie și la faimosul adagiu „Et in Arcadia Ego – Și eu am fost în Arcadia” exprimând nostalgia pentru o fericire pierdută. Arcadia este denumirea unei regiuni din Grecia antică, locuită, la vremea aceea, de un popor de păstori socotit fără prihană. În timp, Arcadia a devenit, în imaginaţia oamenilor, a artiştilor mai ales, un tărâm utopic, un spaţiu al fericirii absolute, asemănător raiului pământesc, cu oameni de o mare puritate sufletească. Revenind, acest loc ideal poate fi văzut ca spațiu virtual – un fel de muzeu imaginar – în care se adună toate imaginile respective. Și, am optat pentru „Culorile Arcadiei”, cu același sens de „spațiu imaginar policrom”. Închei gândurile colegului meu. Iar eu, adaug, în consonanță cu acest argument, speranța ca la finalul călătoriei vizuale în care vă invităm să pătrundeți, să spuneți cu sufletul deschis: Et in Arcadia Ego”, a precizat Cora Fodor.

Text şi foto: Alex TOTH