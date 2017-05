Darina – premii lunare de 3000 de lei pentru mureșeni!

Pentru a susține comunitatea cu sprijinul căreia își desfășoară activitatea, începând cu luna iunie 2017, Darina relansează concursul multimedia „Darina pentru comunitate », pe care l-a promovat anul trecut, în fiecare lună, în perioada august-decembrie 2016. Darina a invitat atunci și invită și acum organizații neguvernamentale, asociații, fundații sau federații, nonprofit, instituții educaționale (școli, grădinițe etc), instituții medicale, instituții culturale, cluburi și echipe sportive din Tîrgu-Mureș să participe la o competiție prin care se promovează un stil de viață dinamic. Câștigătorul fiecărei luni câștigă 3000 de lei. De la prima ediție, din luna august 2016, până la ultima, în decembrie 2016, au fost mai mulți câștigători. În luna august victorios a fost Clubul Sportiv Pegasus, organizaţie sportivă de sine stătătoare, neguvernamentală şi apolitică, având ca scop desfășurarea de activităţi sportive care constau în selecţionarea, iniţierea, pregătirea de sportivi şi afirmarea calităţilor sportive în cadrul unor concursuri organizate în cadrul clubului sau în cooperare cu alte entităţi interesate în domeniu, precum şi alte activităţi conexe ale acestora. În perioadă parcursă de la înființare (septembrie 2013), Asociația Club Sportiv Pegasus a inițiat și participat la numeroase evenimente, Tabăra BabyPegasus 2014, 2015 si 2016, Campania umanitară „De la copiii pentru copiii!” În luna septembrie a câștigat premiul Clubul Sportiv B.C. Sirius, înființat în anul 2007, la iniţiativa unui grup de părinţi. Obiectivul conducerii clubului a fost şi este creșterea valorică a echipelor, de la an la an, astfel încât B.C Sirius să aibă echipe valoroase în competiţiile desfăşurate pe plan naţional şi internaţional atât la junioare, cât și la senioare. În luna octombrie a obținut premiul de 3000 de lei Clubul Sportiv Olimpic – Handbal. Clubul a fost înființat în anul 2009, fiind o organizație care oferă copiilor ocazia de a se familiariza cu sportul și de a performa în handbal. CS Olimpic coordonează peste 200 de copii cu vârste începând de la 5 ani, încurajându-i să aspire la performanță. În luna noiembrie premiul a fost câștigat de echipa de natație CSS Tîrgu Mureș. Din dorința de a duce o viață sănătoasă, care să implice o dezvoltare fizică și psihică armonioasă CSS Tîrgu-Mureș a ales înotul – sport cu un foarte bun raport între efort și beneficii. Sănătate, armonie, disciplină, integritate, angajament, responsabilitate, atitudine pozitivă – toate sunt sinonime cu înotul, cu sportul de performanță. În luna decembrie câștigător a fost Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert, cu echipa de gimnastică ritmică – fete. În acest sport, dinamica și flexibilitatea sunt combinate cu elemente specifice baletului, dansului, gimnastele adăugând evoluției, propria expresivitate. Spre deosebire de gimnastica artistică, cea ritmică este reprezentată, în competiții oficiale, numai de fete. Concurentele folosesc obiecte specifice, coardă, cerc, minge, panglică și măciuci, atât de bine mânuite încât devin, parcă, o extensie a trupului lor în exerciții ce sunt întotdeauna acompaniate de muzică. “Suntem conștienți cât de importantă este cultivarea spiritului de comunitate. Prin activitățile și implicarea noastră, dorim să arătăm că valorile noastre, etica noastră, corespund celor ale comunității pe care o reprezentăm și în sânul căreia ne desfășurăm activitățile. Din acest motiv, vom continua să ne implicăm!” spun cei din conducerea companiei Darina, referitor la ideea de a continua acordarea de premii și în acest an. Detalii despre înscrierile în cursa pentru câștigarea unui premiu lunar de 3000 de lei găsiți pe http://darina.ro/voteaza , pe pagina de Facebook Darina Hotels & Stores, sau la numărul de telefon : (0740) 936 140.