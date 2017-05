Andreea Vîlcan: „Instagram e sursa mea de bună dispoziție!”

Instagram este un fenomen social cu peste 700 de milioane de utilizatori activi la nivel global. În luna aprilie 2017 în România erau 559.009 de utilizatori ai acestei platforme, care au postat 1.578.211 de imagini. Continuăm să identificăm conturi Instagram din judeţul Mureş! Vă readucem aminte că Zi de Zi alocă o rubrică săptămânală pentru cele mai ,,cool” conturi de Instagram. Săptămâna aceasta am identificat un nou cont cool, Andreea Vîlcan.

Care este povestea ta legat de contul ,,tău” de Instagram?

,,Acum când stau și mă gândesc la „prietenia” mea cu Instagram, îmi dau seama că e una veche, dar închegată doar de curând. Inițial, nu am dat importanță activității desfășurate acolo, dar în timp am observat cât de bine se conturează și am ales să îmi centrez atenția mai mult aici decât pe alte site-uri de socializare. Asta s-a întâmplat în ultimul an. Până atunci, contul meu a fost pasiv în proporție de 80%. Ce m-a atras, de fapt ? Oamenii de acolo, ideile lor, activitățile, umorul, talentul lor, călătoriile pe care le fac în cele mai exotice locuri. Este extraordinar în cât de multe lucruri te poți regăsi și cât de multe altele poți învăța. Am furat multe idei pe care le pun în practică. Instagram e sursa mea de bună dispoziție și e fascinant când realizezi cât de mulți oameni dornici de cunoaștere sunt. Dorința de cunoaștere m-a făcut și pe mine să studiez medicina, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș. Deși timpul imi e cel mai mare inamic, nu trăiesc pe ideea „sunt student la medicină și asta îmi ocupă tot timpul”. Dimpotrivă! Asta mă ambiționează și mai mult să cresc. De cinci ani cânt împreună cu un band (Universal Group). Colindăm țara în lung și în lat, colindăm și alte țări, călătorim, iubim oamenii pe care îi cunoaștem și cele mai mari bagaje pe care le luăm cu noi sunt pline doar cu zâmbete și stare de bine. Muzica este cea mai veche dorință a mea, cel mai elegant mod de a mă exprima și cel mai bun medicament. De aproximativ un an de zile am început să colaborez cu binecunoscutul producător, Daniel Antonescu, alături de care a colaborat ADDA la începutul carierei ei. Împreună cu Daniel am lansat piesa „Picături de rouă” şi scurtmetrajul „Novelty”. Îmi place să îmi las amprenta în ceea ce fac, așadar versurile și linia melodică le creez eu. Cel mai frumos lucru este să vă îndemn să vă lăsați conduși de dorințele voastre, să fiți creativi, inovativi, să iubiți, să aveți încredere și întotdeauna să alegeți acel drum care vă face fericiți. De aici pleacă totul şi pleacă exact cum vă doriţi.” afirmă Andreea Vîlcan. (https://www.instagram.com/andreeavilcan/)

Alin ZAHARIE, Claudiu TÂRNOVEAN (https://cocotravelingphotography.wordpress.com/)