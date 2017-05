„Romanian Cultural Showcase”, oază de tradiții românești în însula britanică

Brexit-ul i-a pus pe românii din Marea Britanie într-o situație incertă, deocamdată e un moment dificil în care nu se știe clar care sunt consecințele și cum va arăta viitorul lor acolo, probabilă că parte dintre ei vor fi nevoiți să revină în țară și să înceapă încă odată de la zero. Pe de altă parte atitudinea britanicilor, cel puțin în primele luni de la brexit s-a schimbat și nu neapărat în bine. Parte din presa de acolo a prezentat în materiale doar părțile negative ale relațiilor româno-britanice. Omul de afaceri Horațiu Morar, unul dintre buissness-manii de succes din Tounton, s-a gândit însă la o soluție prin care să reinventeze imaginea României și a românilor: o expoziție și câteva workshop-uri de produse culturale autentice românești și câteva concerte, urmate de conversații între publicul din regat și artiștii din țară.

Mesagerii culturii românești în Marea Britanie

Astfel o prietenie veche, de peste zece ani, între Horațiu Morar și Angela Pop – Șef al secției de Etnografie și Artă Populară din cadrul Muzeului Județean Mureș , entuziasmul domnului Richard Holt – director al Centrului Creativ Inovativ din localitate și sprijinul Consiliului Județean Mureș au făcut ca în perioada 2 – 27 mai să se desfășoare „Romanian Cultural Showcase” eveniment care printre invitați i-a avut pe Călin Bogătean – artist plastic , profesor al Școlii Populare de Artă din Tîrgu Mureș , Raluca Focșan- Bogătean – solistă de muzică populară, Ana Maria Galea – actriță și cântăreață , profesor al Liceului Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș , Daniel Csikos – pianist , profesor al Școlii Populare de Artă din Tîrgu Mureș, Laura Pop- muzeograf la secția de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș și , poate cel mai interesant dintre invitați, Rafila Moldovan – tezaur viu, păstrătoare a tradiției și culturii autentice românești.

Răzvan Constantinescu, oaspete de seamă

Pe parcursul șederii în Taunton artiștii prezenți au organizat ateliere, întâlniri și workshop-uri dedicate atât publicului britanic cât și celor de acasă. Și totuși, două dintre evenimentele incluse în program merită o atenție deosebită : oficieria primei slujbe ortodoxe în Tounton într-o biserică Anglicană și seara românească unde au avut loc recital al grupului „New Landscapes” ( Ana Maria Galea- voce), Daniel Csikos –pian), un recital al cântăreței Raluca Focșan- Bogătean și bineînțeles s-au gătit bucate tradiționale. Ambele evenimente au fost onorate de prezența Consulului Onorific la Bristol, domnul Răzvan Constantinescu care a venit alături de soția sa Ileana. La seara românească au fost prezente și alte personalități locale printre ele aflându-se și primarul orașului Taunton.

La eveniment, Consulul Onorific al României la Taunton a declarat „salut și apreciez în mod deosebit această inițiativă, este foarte important ca Birtanicii să cunoască tradițiile noastre dar în același timp să știe că a existat un Brîncuși, un Enescu , un Eugene Ionesco…că atât arta plastică cât și muzica sau literatura română au însemnat și înseamnă mult în context internațional. Azi cetățenii noștri sunt parte a comunității din Marea Britanie și așa cum ei contribuie la plata taxelor și la bunăstarea țării așa vă rog și pe dumneavoastă să îî primiți și să îi asimilați ca parte a comunității dumneavoastră.”

Permanentizarea relațiilor culturale

Cu siguranță că această întâlnire a adus un plus comunităților românești din Bristol și Taunton și a oferit britanicilor o imagine autentică despre ceea ce înseamnă România. În Centru Cultural și Inovativ a rămas deschisă expoziția de fotografie „Fotoetnografica” a Clubului Foto Mureș , expoziție ce va putea fi vizitată până în data de 27 mai. Artiștii care au făcut parte din acest grup ne-au declarat: „sigur, există multe produse „culturale” care pot fi găsite la tot pasul…din păcate nu sunt toate de bună calitate și nu sunt nici autentice. De aceea este nevoie să răspundem pozitiv unor astfel de invitații pentru a putea arăta că România are o tradiție veche și foarte bogata dar în același timp are și artiști care se ocupă de arta contemporană care o pot reprezenta pe orice scenă din lume. Sigur, următorul pas ar fi să încercăm să stabilim contacte cu artiști de aici și să creem un grup care să lucreze în permanenă cu și pentru cele două comunități, până la urmă chiar dacă vorbim limbi diferire suntem cetățeni ai aceleiași planete iar arta este cea care poate schimba percepțiile negative în unele pozitive, așa credem noi cel puțin.”