FOTO: Festivitatea de absolvire a claselor a XII-a de la Economic

Sala mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș s-a dovedit neîncăpătoare pentru părinții, colegii și prietenii elevilor de la Colegiul Economic „Transilvania” din Târgu Mureș care au absolvit liceul. Festivitatea a avut loc în 24 mai de la ora 16.00.

Absolvenții au ocupat locurile de la parterul sălii, au ascultat discursurile conducerii colegiului și ale oficialităților prezente la eveniment. Apoi, a venit rândul lor să ocupe scena acompaniați de aplauze pentru a-și primi premiile.

Înainte a avut loc tradiționalul schimb de ștafetă. Trei elevi din clasa a XII-a, le-au înmânat cheia Colegiului Economic, celor trei reprezentanți ai elevilor din clasa a XI-a. Mădălina Costea, din clasa a XII A, și Raluca Vultur au susținut câte un discurs.

„Este o mândrie să afirm că sunt absolventă a Colegiului Economic „Transilvania”. După ultima oră de dirigenție am realizat cât de repede a trecut timpul în perioda liceului și cum acesta ne-a schimbat din niște copii naivi și inocenți în niște oameni maturi și responsabili”, a spus Mădălina Costea, mulțumindu-le profesorilor, părinților, bunicilor, fraților, cadrelor nedidactice și personalului auxiliar al școlii. „Acum pentru că ne luăm rămas bun de la voi, colegii noștri mai mici și pentru că vouă vă încredințăm cheia, sperăm să vă păstrați această cheie a succeselor cu aceeași demnitate și cu aceași onoare cu care am păstrat-o și noi. Totodată vă urez să vă bucurați din plin de anul ce va veni, ultimul vostru an de liceu, așa cum și noi am făcut-o!”, a mai spus Mădălina Costea, fosta președintă a Consiliului Elevilor de la Economic.

„Dragi, colegi, ajungând la finalul acestui tainic drum, ați reușit să descifrați misterul cunoașterii, parcurgând patru ani extrem de productivi și de frumoși – anii de liceu”, a răspuns Raluca Vultur, încă elevă în clasa a XI-a. Apoi, bineînțeles, a vorbit despre onoarea și simbolistica cheii, care anul următor, va fi predată colegilor aflați acum în clasa a X-a, și le-a urat baftă la Bac absolvenților.

Câteva cuvinte le-a adresat colegilor săi și Alexandra Pîrvu, elevă în clasa a X-a, actuala președintă a Consiliului Elevilor de la Eco. „Acum depinde numai de voi cum vă veți colora viitorul”, le-a spus Alexandra, urându-le mult succes absolvenților.

