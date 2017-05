Misiuni de weekend pentru jandarmi

Manifestările sportive și cultural-artistice vor fi vegheate de Jandarmeria Mobilă Târgu-Mureș și la sfârșitul acestei săptămâni.

Astfel, sâmbătă, 27 mai, peste 16 de jandarmi operativi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu-Mureş vor acționa pentru desfășurarea în condiții de siguranță a mitingului aviatic „Sky is not the limit”. Evenimentul, organizat de Aeroclubul „Elie Carafoli” Târgu-Mureș, va avea loc cu începere de la orele 10.30, pe aerodromul din strada Libertăţii.

Duminică, 28 mai, de la orele 12.00, un echipaj de jandarmi va asigura ordinea şi siguranța publică la manifestarea cultural-artistică „Fii satului”, la solicitarea Primăriei comunei Miheşu de Câmpie.

Oamenii legii vor avea misiunea de asigurare a unui climat normal de ordine si siguranță publică, pentru preîntâmpinarea oricăror situaţii nedorite și protecția persoanelor care vor participa la manifestări.

Recomandăm tuturor participanților să respecte precizările organizatorilor şi ale forţelor de ordine prezente, să dea dovadă de vigilenţă în locurile aglomerate, să nu poarte obiecte de valoare care pot atrage atenţia, să își supravegheze copiii și să solicite sprijinul celei mai apropiate patrule de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

(Compartimentul Informare, Relaţii publice şi cu publicul)