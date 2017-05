Ultima turnantă în Liga IV de fotbal

Sâmbătă, 27 mai, de la ora 11.00 se dispută cele 7 partide ale etapei a XXVIII-a din seria Mureș a Ligii IV de fotbal. Este o etapă în care titlul de campioană și echipa care va participa la barajul pentru promovarea în Liga III poate fi decis pe terenul echipei Lacul Ursu Mobila din Sovata. Acolo va evolua liderul Mureșul Rușii Munți, care are un avantaj de 6 puncte față de a doua clasată, Mureșul Luduș și mai are nevoie de o singură victorie în cele trei etape rămase pentru a-și asigura din punct de vedere matematic primul loc. Ludușenii întâlnesc în această etapă pe teren propriu pe Gaz Metan Daneș, un adversar din subsolul clasamentului. A treia clasată, Juvenes Târgu-Mureș se află la un singur punct în spatele ludușenilor și joacă la Acățari, cu ultima clasată, Raza de Soare, dar va sta în ultima etapă, astfel încât nici șanse teoretice nu mai are pentru a ocupa prima poziție. Liderul poate aborda fără mari emoții acest final. Deși în etapa următoare se va deplasa tocmai la Juvenes, care i-a eliminat miercuri din Cupa României, echipa din Rușii Munți va avea o misiune mai ușoară în runda finală, când vor juca pe teren propriu cu Atletic Târgu-Mureș, clasată pe locul 7. Etapa de sâmbătă mai programează o întâlnire între echipa târgumureșene, pe terenul din Mureșeni, unde Gaz Metan va întâlni MSE 08. Celelalte trei jocuri ale etapei nu prezintă interes în ceea ce prvește configurația clasamentului. Echipele de pe podium nu mai pot fi ajunse de a patra clasată, iar ultima s-a îndepărtat decisiv de pluton.

Programul etapei a XXVIII-a, sâmbără, 27 mai, ora 11.00

Lacul Ursu Sovata – Mureșul Rușii Munți

Mureșul Cuci – Atletic Tg. Mureș

Gaz Metan Tg. Mureș – MSE 08 Tg. Mureș

Mureșul Luduș – Gaz Metan Daneș

Târnava Mică Sg. de Păd. – ASC Sărmașu

Viitorul Ungheni – ACS Miercurea Nirajului

Raza de Soare Acățari – Juvenes Tg. Mureș

Mureșul Nazna – stă

Clasamentul