Claudiu Balint, în fruntea absolvenților Liceului ”Ioan Bojor”

Absolvenții claselor a XII-a din cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Bojor” din Reghin și-au luat la revedere frumoșilor ani de liceu, vineri, 24 mai cu ocazia festivității de absolvire. Ploaia nu a împiedicat momentul de bucurie al absolvenților, al profesorilor, rudelor și prietenilor prezenți la momentul festiv al ultimului clopoțel. Au lăsat în urmă anii de liceu 96 de absolvenți, grupați în patru clase, clasa XII-a A cu specializarea Tehnician în activități economice, clasa XII-a C – Tehnician mecanic în întreținere și reparații, clasa XII-a D – Tehnician în industria alimentară, și clasa XII-a E -Tehnician în gastronomie. „Mă bucur extrem de mult că am reușit să ajungem în acest moment frumos, să dăm comunității reghinene o generație frumoasă de tineri inteligenți, o generație care are un real potențial intelectual și fizic. Cred cu tărie în ei, cred că vor reuși și vor avea o carieră strălucită. Eu zic că în cei patru ani, absolvenții și-au putut făurii și întemeia o frumoasă cultură generală, precum și o cultură de specialitate. Sunt mândră de ei, foarte mulți dintre absolvenții noștri rămân în Reghin, regăsim dintre ei directori de firme din Reghin, lucrători de succes ai băncilor comerciale din orașul nostru, în farmacii, restaurante, pensiuni. Chiar mi-s dragi, mă mândresc de fiecare dată atunci când mă întâlnesc cu ei”, ne-a declarat Alexandrina Lupescu, directoarea Liceului Tehnologic „Ioan Bojor”.

Claudiu Balint, Șef de Promoție

Cel mai bun dintre cei buni s-a dovedit a fi Claudiu Balint din clasa XII-a A, Șeful de Promoție cu media 9,40. „Este un sentiment plăcut să ști că la final de liceu ești în fruntea tuturor, să fi în centru atenției în această postură minunată de șef de promoție. A fost greu, dar când am aflat că voi fi în această postura m-am bucurat foarte tare. Mai departe doresc să mă îndrept spre facultate. Pe parcursul anilor de liceu am avut timp suficient să mă decid unde voi merge după terminarea liceului . Am optat pentru specializarea Inginerie economică industrială la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș. Încă nu am luat contact cu universitatea, urmează să o fac în perioada următoare. Colegilor mei le transmit multă baftă în continuare, succes la examenele care vor veni, succes în viață și să ne revedem cu bine la întâlnirea de 10 ani. Colegilor mai mici, care sunt pe băncile liceului, le doresc mult succes, să-și țină capul pe umeri, până nu o să fie prea târziu. Știți cum se spune, bate fierul cât e cald, atât în ce privește învățătura cât și față de acești minunați ani din viața lor”, ne-a declarat Claudiu Balint.