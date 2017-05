FOTO: Fetele de la ”Alexandru Ceușianu”, vicecampioane naționale la Gimnaziada 2017

Sala de Sport din Parcul Tineretului din Municipiul Reghin a găzduit timp de trei zile finala Gimnaziadei la baschet fete, competiție organizată de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria și Consiliul Local Reghin, Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin, sub tutela Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a Ministerul Educației și Cercetării.

Opt echipe la start

La startul competiției s-au aflat opt echipe finaliste: Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin, Colegiul Național „Preparandia Dimitrie Țichindeal” Arad, Școala Gimnazială Nr. 56 București, Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța, Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Iași, și Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Alexandria.

Finalele turneului

După discutarea partidelor din cele două serii, au urmat meciurile pentru stabilirea clasamentului final, deschis de meciul pentru locurile 7-8 dintre Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța și Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova , scor final 19-126. Pentru locurile 5-6 s-au luptat Colegiul Național „Preparandia Dimitrie Țichindeal” Arad și Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Alexandria, meci adjudecat de echipa ieșeană cu scorul de 42- 35. Finala Mică a adus față în față Școala Gimnazială Nr. 56 București și Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Iași, echipa bucureșeană câștigând în cele din urmă medalia de bronz cu 46-38. Titlul de Campioană Națională s-a decis între Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin și Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, gazdele recunoscându-se învinse cu scorul de 56-30.

„Suntem ca o familie”

Printre cei mai fericiți a fost și Oana Hitian , antrenoarea echipei Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, aflată la o nouă performanță de top cu elevele sale. „Ne bucurăm foarte mult de acest titlu de campion național obținut de fetele noastre. Mă simt împlinită, la fel și inimoasele noastre fete, prilej să le mulțumim tuturor celor care ne-au susținut pentru acest rezultat. Suntem împreună cu aceste fetițe din clasa a II-a, suntem ca o familie, și vom merge până la capăt împreună, până la terminarea liceului. Avem jucătoare extrem de talentate, în frunte cu Ștefania Cătinean, MVP-ul turneului de la Reghin, care a primit același titlu în urmă cu două săptămâni la finala Campionatului de Baschet Feminin U 16. Este componentă și a lotului național, iar colegele ei vin tare din urmă”, ne-a declarat profesoara Oana Hitian, antrenoarea echipei Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej.

„Am demonstrat că suntem competitivi”

La rândul său, Borbely Zsolt , antrenorul echipei Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu” Reghin s-a declarat mulțumit de locul secund. „Nu a fost să fie locul 1 pentru noi, dar cu toate acestea am obținut un rezultat foarte bun. Obiectivul nostru a fost acela de a ajunge în finală . Am reușit acest lucru, am demonstrat că suntem competitivi, meciurile din grupă au fost foarte bune, iar la final am obținut medalia de argint, ceea ce este foarte bine pentru Reghin, pentru aceste fete minunate. Le felicit pentru că au demonstrat că pot obține un rezultat frumos care pe viitor cu siguranță va fi aur. Pot crește pentru anul viitor, din toată echipa actuală vor pleca doar trei fete care acum sunt în clasa a VIII-a, restul rămân în echipă, plus alte fete talentate care vin din urmă, care doresc să prindă un loc în echipă. Există o concurență, fapt care ne bucură și ne dă speranțe pentru viitor. Maria Sava, coșgheterul competiției va termina în acest an clasa VIII-a, dar va rămâne Viana Mircea, de asemenea un sportiv extrem de talentat”, a menționat Borbely Zsolt.