IBM – roadmap către Smart University pentru UMF Târgu Mureș

IBM România și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș au organizat luni, 29 mai, de la ora 11.45, în Sala Senatului a UMF, o conferință de presă dedicată programelor de voluntariat ale IBM Corporate Service în Târgu Mureș. Timp de patru săptămâni membrii echipei IBM au lucrat alături de echipele celor patru beneficiari locali ai proiectului: UMF Târgu Mureș, Universitatea „Patru Maior” Târgu Mureș, Asiciația „Divers” și Institutul Est-European pentru Sănătatea Reproducerii (EEIRH). În cadrul evenimentului s-au oferit detalii despre colaborarea echipelor IBM cu organizațiile amintite și despre proiectele dezvoltate.

În deschidere au vorbit Ron Keren, Country Leader, IBM România, Leonard Azamfirei, rectorul UMF. Apoi, au vorbit despre activitatea desfășurată în cele patru săptămâni reprezentanții IBM, Călin Enăchescu, rectorul UPM, Maria Koreck, președintele Asociației „Divers” și Ionela Horga, director EEIRH.

„Până acum a fost lucrul frumos, de acum devine lucrul greu”

Leonard Azamfirei a descris proiectul drept unul extraordinar, apoi a susținut că dincolo de a aștepta ajutor de la autorități, „trebuie să ne descurcăm prin noi înșine în sensul cel mai bun al cuvântului”. „Toate cele patru entități au făcut lucruri bune pentru acest oraș, vor face și în continuare. Acest eveniment este și un exercițiu de colaborare, pentru că suntem complementari și există loc pentru ca fiecare să își facă treaba bine, frumos, cu discreție – până la un punct, cu eficiență de fiecare dată”, a adăugat Leonard Azamfirei. „Până acum a fost lucrul frumos, de acum devine lucrul greu”, a mai spus rectorul UMF, referinduse la continuarea proiectelor începute în colaborare cu IBM.

UMF Târgu Mureș to the next step

Despre activitatea desfășurată de IBM în colaborare cu UMF Târgu Mureș a vorbit Carol Mayer, IBM USA. Pornind de la importanța dezvoltării actvităților de cercetare din cadrul UMF, având în vedere impactul pozitiv atât pentru comunitatea locală, dar și pentru țară și de ce nu la nivel mai mare, chiar global, cei de IBM au fost invitați să ajute universitatea printr-o analiză a situației din prezent și, pornind de la rezultate, să găsească împreună cu echipa UMF variante și soluții pentru dezvoltarea sectorului de cercetare. „Au vrut să vedem care este situația curentă și să o comparăm cu cele mai bune exemple de practică în domeniu din lume din diferite universități”, a precizat Carol Mayer. Apoi, a explicat că scopul proiectul a fost identificarea unui plan/parcurs/roadmap pentru ca UMF să ajungă la nivelul cel mai înalt în ceea ce privește cercetarea științifică și pentru a ajunge la nivelul de „Smart University”.

„Pentru a realiza acest plan, a trebuit să facem trei lucruri: să vedem care este situația în prezent – am făcut interviuri cu oamenii de aici și am făcut o evaluare, apoi, pornind de la această evaluare, am făcut o comparație cu ce se întâmplă în cele mai bune universități din lume să vedem care sunt cele mai bune practici care pot fi aplicate în beneficiul studenților și doctoranzilor din Târgu Mureș, de fapt și pentru comunitate, fapt care ne-a ajutat să concepem un plan cu pași care trebuie făcuți în următorii 5 ani și după aceea”, a explicat Carol Mayer.

Roadmap către Smart University

Carol Mayer a explicat în linii mari ce conține planul dezvoltat pentru UMF în cele patru săptămânii ale desfășurării proiectului, începând prin a înșira elementele care definesc ceea ce consideră Smart University. Aspectele menționate sunt: realația student-profesor, administrație și e-learning. Punctul final al proiectului a presupus realizarea unui studiu de impact, care, după stabilirea obiectivelor, are menirea de a răspunde la întrebarea: „cum facem să ajungem acolo?”

„Vom beneficia împreună de rezultate”

„În ciuda faptului că am fost incluși în două proiecte diferite, vom beneficia împreună de rezultate”, a subliniat Călin Enăchescu, rectorul UPM, precizând că și universitatea pe care o va conduce va beneficia de rezultatele proiectului desfășurat în cadrul UMF, referitor la dezvoltarea instituției ca Smart University. „De asemenea, vom beneficia și din perspectiva proiectelor de cercetare pe care le facem împreună. După cum știți, în cazul universității noastre scopul principal al proiectului a fost demararea High-performance computing center, unde proiecte de cercetare, dar și proiecte sociale, vor avea condițiile de a crește și de a transforma orașul într-un punct de reper în domeniu”, a adăugat Călin Enăchescu.

„Târgu Mureșul, universitățile vor avea niște abilități de cercetare deosebite, care ne vor pune pe harta cercetării europene, pentru că în ziua de azi puterea de calcul și sistemele de calcul performante sunt un bun care trebuie apreciat ca atare și folosit ca atare”, a subliniat Călin Enăchescu referindu-se la centrul dezvoltat în cadrul UPM cu ajutorul IBM, care pe lângă know how, a venit în sprijinul universității și pentru achiziționarea unui super-computer.

Din partea echipei IBM, despre dezvoltarea proiectului din cadrul UPM a vorbit Mike McGuire, IBM Australia, care a început prin a preciza că în dezvoltarea centrului de High-performance computing s-au luat în calcul atât aspectele economice cât și cele tehnologice. Pe lângă dezvoltarea propriu-zisă a centrului cei de la IBM și de la UPM au lucrat și la un plan de afaceri prin care platforma să se autosusțină financiar, pornind de la serviciile pe care le poate oferi comunității, dar și altor beneficiari.