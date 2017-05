VIDEO: Şase decenii de urologie de top la Târgu-Mureş

Şefa Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, prof. dr. Mártha Orsolya, a prezentat vineri, 26 mai, în Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureş, cartea „60 de ani de Urologie”, lucrare scrisă în trei limbi, română, maghiară şi engleză, editată sub egita Clinicii de Urologie Târgu-Mureş şi a Asociaţiei Urologice „Prof. Dr. Dorin Nicolescu”, care îi are drept coautori pe: Ladislau Schwartz, Mártha Orsolya, Radu Mihail Boja, Virgil Gheorghe Oşan, Bakos Janos, Daniel Porav-Hodade, Călin Chibelean, Ovidiu Mălău, Alexandru Brad, Vida Arpad Oliver şi Andreas Friedl.

Evenimentul a fost inclus în programul Simpozionului Omagial „60 de ani de Urologie Târgumureşeană”, organizat în perioada 26-27 mai, de Secția Clinică Urologie și Spitalul Clinic Județean Mureș, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, pentru a omagia împlinirea a 60 de ani de urologie în Târgu-Mureș.



Mulţumiri echipei, de la A la Z

În alocuţiunea sa, prof. dr. Mártha Orsolya a transmis mulţumiri echipei care a contribuit la realizarea documentării în vederea elaborării volumului, scris în trei limbi pentru a demonstra multiculturalitatea care caracterizează atât Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, cât şi Municipiul Târgu-Mureş. Referindu-se la simpozion, preşedintele Comitetului Ştiinţific al acestuia a menţionat că evenimentul are ca scop principal de a aduce „un pios omagiu înaintaşilor noştri care au înfiinţat Clinica de Urologie din Târgu-Mureş şi de a le mulţumi cu respect pentru tot aportul lor la ce înseamnă această clinică azi, a însemnat în trecut şi va însemna în viitor”, şi a urat „Bun venit” participanţilor veniţi la Târgu-Mureş „de la Galaţi, la Făgăraş şi Baia Mare.”

„Această realizare este, după cum a spus şi domnul doctor (dr. Ladislau Schwartz – n.a.) o capodoperă. Am lucrat cu toţii la ea. Am strâns documente, fotografii, cărţi vechi, manuscrise şi am reuşit în 120 de pagini să vă transmitem ceva”, a afirmat prof. dr. Mártha Orsolya.

„Am încercat să îi amintim pe toţi cei care au lucrat în Clinică începând din anul 1945 şi ulterior începând de la înfiinţarea Clinicii. Sunt 133 de persoane, plus personalul medical care se ridică la numărul 42”, a mai spus prof. dr. Mártha Orsolya.

Invitaţi speciali

În debutul simpozionului, au transmis mesaje de felicitare: dr. Ladislau Schwartz – preşedintele Asociaţiei Urologice „Prof. Dr. Dorin Nicolescu”, Péter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, dr. Dan Sîmpălean – managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, prof. dr. Camil Vari – prorector ştiinţific al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, dr. Frigy Attila – şeful Secţiei de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, prof. dr. Marius Sabău – fost rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş.

Alex TOTH