FOTO: Acrobaţii din cer

Ultima duminică a lui mai a avut în Târgu-Mureș datele unei zile perfecte pentru un garden-party cu demonstrații aeriene la Aeroclubul teritorial ”Elie Carafoli”, de pe strada Libertății. Zi însorită, caldă, cu cer aproape deschis, curenți în parametri suportabili pentru piloți și parașutiști. Aici, în aceste condiții atmosferice, s-a desfășurat mitingul aviatic cu sloganul ”Sky is not the limit”, organizat de Aeroclub România în colaborare cu Consiliul Județean Mureș și cu sprijinul Bazei Aeriene 071 Turda.

Publicul în număr foarte mare, de ordinul miilor, s-a strâns în interiorul aerodromului încă înainte de începere. Tineri, bătrâni, domnișoare, domni și mai ales copii, foarte mulți copii, bucuroși de ieșirea la iarbă verde. Atracțiile din avanpremiera evenimentului au fost un Hummer cenușiu cu blindaj de tanc și cu o mitralieră postată pe cabină, cu o groază de sisteme de comunicații și comenzi la bord, precum și o tarabă cu arme de ultimă oră din dotarea trupelor speciale.

Manevre… la înălţime

În cadrul mitingului aviatic au evoluat mai mulți piloți din toată țara cu diverse aparate de zbor single sau în formație. Vedetele demonstrației au fost fără doar și poate cele trei MIG- 21 Lancer, aduse la Târgu-Mureș de la baza aeriană Turda, cu sprijinul ministrului secretar de Stat – Mircea Dușa, și domnia-sa prezent. Sporadic, Mircea Dușa și-a oferit competențele în domeniu (ca fost pilot) comentatorului performance-ului acrobatic. Comentatorul, un specialist evident, informa permanent publicul de la microfonul unei stații de amplificare asupra protagoniștilor și a numerelor lor. Avioanele ating viteza de 2000 km/h iar la aterizare, datorită greutății nu pot coborî viteza sub 450 km/h.

Lopingul, tonoul, zborul în limită ”stall”, urcarea în spirală, căderea liberă cu rotiri în toate planurile ca o pasăre lovită de alice, redresarea spontană, zborul pe spate, pe o aripă, aruncarea în ”slap”, zborul în formație la distanțe de doi metri unul de altul, saltul cu parașuta cu aterizare la punct fix, în formație pe cupolă, presiunile fizice la care sunt supuși piloții în timpul executării acestor manevre periculoase, cele câteva fracțiuni de secundă în care pilotul nu vede decât o pânză neagră sau o pânză roșie când suportă fără costum efectele accelerației gravitaționale, toate și altele la fel de interesante au fost aduse la cunoștința publicului.

Demonstraţie „Hawks of Romania”

Poate cea mai titrată formație de zbor care a evoluat a fost ”Hawks of Romania”, de curând premiată pentru creativitate în China la Zhenzhou, compusă din piloții George Rotaru, Ferencz Laszlo și Andrei Șerbu. Este o trupă înființată în 1999 după ce au sosit din Germania șase avioane Extra 300, cele mai performanțe avioane de acrobație existente. Aceste avioane sunt vizibile în zbor mai ales pentru că sunt vopsite în culorile drapelului național. După demonstraţia foarte spectaculoasă, la aterizare au venit până în fața publicului adresând un salut specific prin accelerarea motoarelor.

La parașutiști poate cel mai gustat salt a fost al lui Secară Adrian de la Cluj care a aterizat la punct fix având desfășurat în aer drapelul tricolor al României de o mărime considerabilă – 350 de metri pătraţi, misiune foarte dificilă din cauza curenților care la cea mai mică manevră greșită puteau să ducă la înfășurarea și imobilizarea sportivului.

A fost un bun prilej de publicitate de asemenea, un banner uriaș cu Puiul de Crăiești fluturând îndelung la remorca unui planor pe deasupra spectatorilor. Pofticioșii au mâncat mici, setoșii au băut bere, copiii au înălțat zmeie, în total o zi excelentă.

Ioan POTOLEA