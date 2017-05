FOTO: Aurel Raţiu, Cetăţean de Onoare al oraşului Sărmaşu

Ziua Eroilor neamului românesc nu a fost doar un prilej de manifestări înălţătoare, cu adânci reverberaţii patriotice şi sentimente de preţuire şi recunoaştere a jertfelor înaintaşilor noştri pentru binele ţării, ci şi o zi în care, în cadrul şedinţei Consiliului Local Sărmaşu, aleşii acestei urbe au dovedit, încă o dată, că sunt adânc legaţi de tot ceea ce înseamnă tradiţiile locului.

Conştienţi de necesitatea răspunderilor pe care le au faţă de viitorul aşezării lor, un oraş mic, cochet, curat şi îngrijit, cum puţine sunt pe la noi, datorită, în primul rând osârdiei, priceperii, destoiniciei şi simţului gospodăresc al domnului primar ing. Ioan Mocean, aceştia, în şedinţa din 25 mai a.c., l-au avut ca invitat de onoare pe domnul profesor Aurel Raţiu, binecunoscutul redactor de radio mureşean care, în cei 25 de ani de gazetărie pe undele radio, a realizat peste o mie de transmisiuni în direct pentru Radio Târgu-Mureş şi Radio România. Om al locului, Aurel Raţiu fiind născut la Sărmăşel, a ştiut să păstreze şi să promoveze în toată activitatea sa valorile omului de la ţară, crescut în cultul muncii, al cinstei şi corectitudinii faţă de semeni, dar şi cu frică de Dumnezeu.

Apreciind ca oportună propunerea înaintată, în primăvară, Consiliului Local Sărmașu, din partea Asociației Ziariștilor Sportivi de Radio și Televiziune din România, ca ziaristul Aurel Rațiu să fie declarat Cetățean de Onoare, al acestei așezări, după o adâncă chibzuire și o temeinică activitate de documentare, consilierii au apreciat această inițiativă, astfel că, în ședinţa Consiliului din data de 30 martie 2017, aceștia au transpus propunerea primită într-o Hotărâre de Consiliu Local.

Fiu demn şi de onoare al Sărmaşului

După prezentarea motivației acestei decizii de către primarul orașului, domnul ing. Mocean Ioan și citirea Hotărârii Consiliului Local, a fost invitat să rostească tradiționalul Laudatio, în astfel de ocazii, un veteran al presei mureșene, domnul Tarfin Todea, care, în alocuțiunea, sa a reiterat câteva dintre meritele care îl recomandă pe Aurel Rațiu ca un fiu demn și de onoare al Sărmașului. Și argumente au fost foarte multe, suficient fiind, credem noi, să amintim că Aurel Rațiu a fost premiat pentru reportajele și interviurile sale cu mai multe premii ale unor organizații profesionale ale ziariștilor, numărându-se, bunăoară, printre doar cei șapte ziariști din România care au primit o Diplomă de recunoaștere a meritelor lor din activitatea gazetărească din partea Asociației Internaționale a Presei Sportive. Dar nu și singura, dacă vom menționa că, în anul 2014, a fost onorat cu premiul al doilea al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, pentru reportajul „Nevoia de mișcare”, uniune al cărei membru este din anul 1993.

Nici târgumureșenii nu au fost mai prejos în a recunoaște meritele domnului Aurel Rațiu, căruia anul trecut Primăria Târgu-Mureș, prin Comisia de specialitate, i-a înmânat premiul Microfonul de Aur. Să mai reținem că acest apreciat gazetar mureșean nu doar că s-a bucurat de recunoaşterea, aproape an de an, a activității sale prodigioase și de înalt nivel din partea multor asociații și organizații profesionale ale ziariștilor români din rândul cărora face parte, ci și că este inclus în prestigioasa Enciclopedie „Who is Who.”

Dar, așa cum bine se întreba domnul Tarfin Todea în alocuțiunea, de ce tocmai Aurel Rațiu a fost desemnat Cetățean de Onoare al orașului Sărmașu, consilierii au găsit răspunsul în viața și activitatea acestui gazetar care a onorat cu responsabilitate o profesie grea, de înaltă ținută morală pentru cei care știu să o onoreze. Și, mai mult decât atâta, Aurel Rațiu a promovat cu respect locurile natale, tradițiile satului românesc, fiind mândru că a reușit să-și păstreze verticalitatea în tot ce a întreprins. Și ce a întreprins nu este de ici-colea dacă mai consemnăm că este și autorul a 11 (unsprezece) cărţi despre sportul mureșean, apariții valoroase care, cu siguranţă, se vor regăsi și peste zeci de ani în biblioteci pentru studiul celor interesați de fenomenul sportiv. Altfel spus, Aurel Rațiu are o operă temeinic documentată, necesară și utilă peste decenii celor care îndrăgesc sportul, aceștia nefiind puțini. Este și acesta un argument care susține Hotărârea consilierilor din Sărmașu de a recunoaște și aprecia valorile care provin din comunitatea lor, una așezată pe fundamentele morale ale țăranului român, demn, curat, cinstit, onest, muncitor și respectuos.

(Comunicat de presă al Primăriei Oraşului Sărmaşu)