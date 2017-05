Andrei Oltean, locul 1 la concursul de geografie „Terra”

Recent, în data de 20 mai, Andrei Oltean, elev în clasa a VII-a A la Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Mureş, a obţinut locul 1 la Concursul judeţean de geografie „Terra”.

Reporter: În ce a constat concursul „Terra”?

Andrei Oltean: Concursul a constat în studiul geografiei continentelor extra-europene. Au participat elevi din judeţul Mureş, din clasele V-VII, iar întrebările au fost grele. Am avut de răspuns la întrebări gen test grilă, au fost şi întrebări cu căsuţe libere, care trebuiau completate de concurenţi.

Rep.: Ce punctaj ai obţinut?

A.O.: Am obţinut 92 de puncte din maxim de 100.

Rep.: Ce te atrage la geografie?

A.O.: Geografia a început să îmi placă de mic. Îmi amintesc că bunica mea m-a învăţat de mic capitalele, am avut întotdeauna o mare plăcere să mă uit pe hartă, să studiez continentele, ţările, formele de relief, hidrografia… Geografia este o materie foarte frumoasă şi interesantă.

Rep.: De ce crezi că este important să avem cunoştinţe din geografie?

A.O.: Pentru mine, geografia este un hobby, o activitate plăcută. Este important ca atunci când vizitezi o zonă să ai cunoştinţe despre ea, ce se întâmplă acolo, ce obiective turistice sunt.

Rep.: Îţi plac şi alte materii în afară de geografie?

A.O.: Da, în acest an şcolar am mai participat la concursul „Noi şi chimia” împreună cu două colege şi am obţinut locul 1 pe judeţ şi menţiune pe ţară. De asemenea, am participat şi la concursul interjudeţean de matematică „Alexandru Papiu Ilarian” unde am obţinut o menţiune specială. Pe lângă geografie, matematica, chimia şi fizica se află în topul preferinţelor mele şi sunt sigur că o să mă ajute în viaţă.

Rep.: Te pregăteşti mult?

A.O.: Da, mai ales pentru concursul „Terra” m-am pregătit două-trei ore în fiecare zi, iar în week-end mai mult.

Rep.: Cu ce rezultate vei încheia acest an şcolar?

A.O.: Sunt sigur că voi încheia anul şcolar cu o medie generală de peste 9,70, pentru că am obţinut note şi medii destul de mari. Mai am puţin de lucru la unele materii unde vreau să îmi îmbunătăţesc media, dar în rest este în regulă.

Rep.: Despre profesorii tăi, ce ne poţi spune?

A.O.: Doamna profesoară Dana Burian m-a pregătit foarte mult la geografie, încă de anul trecut mi-am dorit să ajung la etapa finală a competiţiei şi doamna profesoară mi-a furnizat informaţii care au contat foarte mult pentru acest concurs.

Rep.: Te-ai gândit la ce şcoală vrei să îţi continui studiile?

A.O.: Aş vrea să merg la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” la profilul Ştiinţele naturii şi după aceea al vrea să continui la Medicină.

Rep.: După părerea ta, care este cheia succesului pe plan şcolar?

A.O.: Munca intensă şi pasiunea…

A consemnat Alex TOTH