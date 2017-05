Fizicianul Roxana Bojariu aduce istoria climei la zi

În cadrul Taberei de creație Bolyai 2017, marți, 30 mai, în pavilionul expozițional din Cetatea Medievală Târgu-Mureș a avut loc conferința ”Schimbările climatice și abordările sale culturale”. Printre speakeri s-a numărat şi Roxana Bojariu, fizician la Agenția Națională pentru Meteorologie, București.

Pentru cei care nu au referința exactă a numelui, amintesc că doamna este o figură familiară publicului fiind foarte des invitată în studiourile centrale ale televiziunilor de știri, imediat ce sunt anunțate coduri roșii de vreme rea. Ce am aflat din conferința dumneaei? Un fapt dovedit istoric: constanța climatică este cheia succesului în evoluția unei civilizații. Am mai aflat că vremea se grăbește, de exemplu o variație de cinci grade Celsius la temperatura medie terestră proprie ultimilor 20000 ani este depășită în ultimul secol când omul a devenit deja factor geologic. Această conferință cu un curs scurt de istoria climei a arătat că abordarea istorică, în special odată cu perioada măsurătorilor, are o importanță practică uriașă, relevând cicluri climatice, posibilități de adaptare, prevenindu-l pe om asupra consecințelor activității sale.

Iată un fapt îngrijorător. Luna aprilie de anul acesta este a doua ce mai călduroasă lună aprilie din istoria măsurătorilor climatice, cea absolut mai caldă fiind luna aprilie 2016. Ce e de făcut? Micșorarea nivelului de noxe care accentuează, intensifică fenomenul de seră în completare cu revoluționarea tehnologiilor.

De exemplu, în cazul orașelor care sunt insule de căldură, care prin aglomerarea de suprafețe asfaltate și pietruite ar putea fi practicate noi materiale de construcții cum ar fi cimentul verde, o variantă mai apropiată de capacitatea materialelor tradiționale de a regla termic mediul. S-a pus la încheierea conferinței o întrebare din sală: dacă omul ar descoperi secretul împăduririi Saharei și de asemenea alte zone aride de pe globul pământesc ar fi total împădurite, schimbările climatice ar putea fi reversibile?

De asemenea, Roxana Bojariu a mulțumit pentru întrebarea interesantă și a spus că pădurea, ca moderator climatic local e importantă, dar la nivel global, ea nu poate converti, absorbi, decât 5% din noxe și acelea selectiv.

Ioan POTOLEA