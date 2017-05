Lecție de viață cu Mihăiță Papară, la Simpozionul “Azi nu fumez”

Oaspetele surpriză al Simpozionului “Azi nu fumez”, găzduit miercuri, 31 mai de Casa de Cultură „Mihai Eminescu” a fost Mihăiţă Papară, singurul snowboarder care reprezintă România în competițiile internaționale. „Am răspuns cu mare drag invitației Asociația Eldad, de a fi prezent la acest simpozion. Este o oportunitatea foarte bună de a atrage atenția asupra sănătății și a unui regim de viață sănătos. Mi-a plăcut foarte mult sloganul proiectului, „Azi nu fumez, azi vreau aer curat, azi vreau să fiu liber”, ca și sportiv este foarte important să poți duce o viață sănătoasă, să nu depinzi de anumite substanțe, să poți să-ți desfășori activitatea sportivă într-un mediu curat”, a preciziat Mihăiță Papară.

Speranțe pentru Jocurile Paralimpice 2018

În urma unui accident de mașină Mihăiță Papară și-a pierdut un picior, fapt care nu la împiedicat să practice în continuare sporturile de iarnă, fiind în prezent component al Echipei Paralimpice de Iarna a României și singurul snowboarder care reprezintă România în cele mai importante competiții internaționale de profil. „Sunt sportiv paralimpic, practic snowboard de performanță. În urma unui accident de mașină am fără un picior. Sunt primul reprezentant al României în competițiile internaționale de snowboard adaptat. Anul viitor vor avea Jocurile Paralimpice care vor avea loc în perioada 9 – 18 martie în Coreea de Sud unde sper să pot reprezenta România. Lotul național deja reprezentanți la această competiție, schioarea laura Văleanu este liderul echipei, cu prezențe la Jocurile Paralimpice din Vancouver în 2010 și Soci în 2014. S-a apropiat foarte tare de podium pe care sperăm să-l obțină în Coreea de Sud. Sunt primul și totodată singurul component al lotului la proba de snowboard pentru aceste Jocuri Paralimpice. Am început în 2014. cu prezențe la 16 competiții internaționale, mondiale și europene”, a precizat Mihaiță Parară.

„Putem practica un sport chiar dacă avem un handicap”

Sportivul paralimpic le-a vorbit elevilor despre activitatea sa sportivă, cu îndemnul de a practica un sport, precum și efectele benefice asupra sănătății. „Încercăm să atragem atenția asupra faptului că sportul are un rol extrem de important într-o viață sănătoasă. Am dorit să subliniez faptul că putem practica un sport chiar dacă avem un handicap, că putem să facem un sport de performanță în România, chiar și sporturi de iarnă. Am dori să atragem cât mai mulți tineri și nu numai către sport. Nu contează felul în care se apropie de sport, tipul de sport pe care vor să-l facă, atâta timp cât este o activitate sportivă, este benefică din foarte multe puncte de vedere. Din experiența proprie pot spune că sportul m-a ajutat enorm, în ce privește tonusul mental și fizic. Fumatul e o piedică în ce privește sportul, este un lucru nociv, și trebuie să găsim căi și soluții pentru ca oamenii să se lase de acest obicei”, a subliniat Mihăiță Papară.

Foto: www.asocpm.ro