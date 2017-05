Liga IV de fotbal, între ambiții și posibilități

Joi și sâmbătă se dispută partidele din penultima etapă din Liga IV de fotbal, seria Mureș. Eșalonul principal patronat de către AJF Mureș și-a stabilit deja câștigătoarea, echipa care va participa la sfârșitul lunii iunie la barajul pentru promovarea în Liga III. În acest eșalon județul are în prezent trei reprezentante în Seria V. Toate au încheiat pe locuri modeste. Avântul Reghin este cel mai bine clasată, locul 8, fără pretenții deocamdată de a aspira mai sus. A doua este CS Iernut, care a reușit în urmă cu trei ani promovarea în premieră pentru clubul care împlinea 60 de ani și a încheiat al treilea sezon pe locul 11, dar va continua, spre bucuria celor câteva sute de suporteri care au umplut aproape meci de meci tribunele stadionului „Cornel Orza”, indiferent de rezultate și poziția echipei. Multe echipe din localități mai mari și cu tradiție în liga secundă, chiar pe prima scenă, nu s-au bucurat de o asemenea popularitate. Echipa secundă de la ASA Târgu-Mureș a terminat pe locul 12, vădit sleită de diminuarea lotului de la care mulți jucători au fost forțat promovați în lotul prim divizionarei, condamnată la retrogradare aproape din start. Viitorul echipei din Liga III depinde însă de verdictul care se va da clubului, așteptat în perioada următoare.

Vom avea o nouă premieră pentru fotbalul mureșean?

Saltul de la Liga IV la „Divizia C” presupune un efort financiar considerabil mai mare, cu deplasări mai lungi, unele la sute de kilometri, cu costuri mult mai mari pentru oficialii partidelor, arbitri sau observatori. După un sezon în care Mureșul Luduș a reușit promovarea, după care a renunțat, unul în care CS Iernut a reușit același lucru, dar se menține, a venit rândul echipelor Viitorul Ungheni și din nou Mureșul Luduș să participe la baraj. Acestea au fost retrase din Liga III în urmă cu mai mulți ani din cauza lipsei sprijinului financiar și au participat la baraj mai mult formal, din aceleași motive. Mureșul Rușii Munți are acum ocazia unei noi premiere pentru fotbalul mureșean. Este virtual campioană și va susține aproape sigur barajul cu campioana județului Brașov. Se pune însă întrebarea: va avea resursele necesare ? Comuna mureșeană are o bază cochetă, fără probleme de a fi omologată în Liga III (foto). Conducerea clubului afirma pe parcursul ediției că are sprijinul din partea autorităților locale, iar interesul localnicilor este unul vizibil, deseori peste unele meciuri din ligile superioare, cu stadioane de multe mii de locuri. Lotul de asemenea, cu jucători experimentați, unii cu prezențe în ligile superioare, chiar pe prima scenă. Echipa și-a demonstat valoarea prin rezultate și conducerea speră că, în cazul în care vor reuși promovarea va avea sprijin din partea autorităților locale. Acest lucru a fost confirmat și de edilul comunei, Ilie Chiș Bălan. „Din semnele de până acum, nu va fi o problemă susținerea echipei de către Consiliul Local. Asta, în care vom reuși promovarea. Până atunci nu are rost să ridicăm această problemă, mai discutăm după promovare”, au fost cuvintele primarului din Rușii Munți.

Interes pentru derby-uri între vecine

Așadar, penultima etapă nu mai prezintă interes pentru configurația clasamentului, chiar dacă programează duelul celor două echipe care își exprimau în toamnă intenția de promovare. Campioana și ultima clasată sunt decise, iar meciul dintre Juvenes și noua campioană a fost devansat. Programul acestei runde, care va avea loc sâmbătă, 3 iunie, de la ora 11.00, cu excepția a două partide, are alte puncte de atracție. Etapa programează câteva jocuri interesante, dar din alte puncte de vedere. Vor avea loc întâlniri între echipe din localități vecine sau foarte apropiate, precum și „derby-ul gaziștilor”, disputat la „presiune” mai mică.

Programul etapei a XXIX-a

Joi, 1 iunie

Juvenes Tg. Mureș – Mureșul Rușii Munți, ora 18.30

MSE 08 Tg. Mureș – Mureșul Cuci, ora 19.30

Sâmbătă, 3 iunie, ora 11.00

Atletic Tg. Mureș – Lacul Ursu Sovata

Gaz Metan Daneș – Gaz Metan Tg. Mureș

ASC Sărmașu – Mureșul Luduș

ACS Miercurea Nirajului – Târnava Mică Sg. de Pădure

Mureșul Nazna – Viitorul Ungheni

Raza de Soare Acățari – stă