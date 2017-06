Curs de iniţiere în speologie

Casa de Cultură a Studenților din Tîrgu Mureș, împreună cu Asociația Speologică „Geoda” și Universitatea „Dimitrie Cantemir”, organizează în perioada 9 – 23 iunie 2017 cursuri gratuite de inițiere în speologie. Cursul cuprinde două secțiuni, teoretică și practică, predominantă fiind partea practică. Lectorii acestui curs vor fi Marius Cigher – președinte AS Geoda, Cristian Graur – director tehnic al AS Geoda/cadru didactic (inițiator) al ȘCOLII ROMÂNE DE SPEOLOGIE aflată sub tutela Federației Române de Speologie, Cristian Oltean – membru AS Geoda / instructor tehnică speologică alpină AS Geoda și Ovidiu Graur – membru AS Geoda / instructor tehnică speologică alpină.

Obiectivul fiind implicarea studenţilor în activităţi instructiv-educative cu profil speologic şi ecologic, familiarizarea cursanţilor cu noţiunile de bază folosite în speologie, exemplificarea tipurilor genetice de peşteri, avene şi depuneri minerale din peşteri (speleoteme), dobândirea tehnicilor speologice alpine, experimentarea parcursurilor subterane cu diferite grade de dificultate, protecţia mediului speleal.

Inaugurarea cursului va avea loc în data de 9 iunie 2017, începând cu orele 18.00, în Campusul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș.

Nr.crt. Denumirea cursului Număr de ore alocat activităţii Număr total de ore Lector Data desfăşurării 1. 1.1. Curs inaugural: Omul şi peştera 2 2 Marius Cigher 9 iunie 2. 2.1. Tipuri genetice de peşteri şi avene 2.2. Speleoteme (formaţiuni de peşteră) 1 1 2 Marius Cigher 16 iunie 3. 4.1. Tehnici de parcurgere a peşterilor 2 2 Cristian Graur Cristian Oltean Ovidiu Graur 23 iunie

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0743103167 sau 0265216066 înscrierile urmând să se desfășoare on-line pe adresele cighermarius@yahoo.com sau ccs.targumures@mts.ro.

La finalizarea cursului se va organiza o expediție tematică în peștera Cioclovina cu Apă din Munții Șureanu, prioritate având cei care au urmat Cursul de Inițiere în Speologie și studenții interesați de mediul speleal.

(Comunicat de presă)