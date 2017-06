Echipa Business Mureş, donaţii pentru Educaţie

Membrii Echipei Business Mureș au organizat, cu ocazia ediţiei din acest an a Zilelor Târgumureşene, activitatea de strângere de fonduri intitulată sugestiv „Îi sprijinim pe cei care au nevoie de ajutorul nostru”. Miercuri, 31 mai, la sediul companiei din Târgu-Mureş, strada Matei Corvin nr. 5, iniţiatorii acţiunii au desigilat cele două urne în care au fost colectate donaţiile, iar banii au fost predaţi, prin proces-verbal, beneficiarilor, respectiv reprezentanţilor Organizaţiei Salvaţi Copiii – Filiala Mureş şi ai Liceului de Artă din Târgu-Mureş.

Sprijin pentru activităţi educaţionale

„Ne-am gândit că dacă tot lucrăm bine în business să încercăm să lucrăm şi pentru a ajuta oraşul. Ştiind că vor fi Zilele Târgumureşene, am decis să ne mobilizăm şi să organizăm un eveniment caritabil. Am reuşit să obţinem un spaţiu de la Primărie şi în respectivul cort am derulat o activitate de strângere de fonduri, donaţii pentru Salvaţi Copiii şi pentru Liceul de Artă. Astfel, mureşenii care au participat la Zilele Târgumureşene, în măsura posibilităţilor şi dorinţelor lor, au donat fiecare cât au putut. Noi suntem aproape de Educaţie. În sfera de business am fost aproape de partea educaţională, am gândit proiecte pentru şcolile din judeţ, şi atunci am decis să sprijinim activităţile educaţionale. Aşa am ales Liceul de Artă şi Salvaţi Copiii”, a declarat Loredana Egri, coordonatoarea Echipei Business Mureş.

Mulţumiri donatorilor şi echipei

Totodată, coordonatoarea Echipei Business Mureș s-a declarat mulţumită de acţiune şi a transmis mulţumiri atât donatorilor cât şi membrilor echipei: Timea Aiftimioaei, Virgil Blaj, Andrei Dumbravă, Zoltan Laszlo, Marius Popescu, Paula Soare, Sergiu Hurdugaci și Loredana Egri.

„Le mulţumesc din suflet atât colegilor care s-au implicat şi şi-au rupt din timpul lor personal, dedicat familiei, pentru a susţine aceste cauze, cât şi celor care au donat. Le mulţumim tuturor şi sper ca acesta să fie un început şi dacă tot avem experienţa aceasta şi suntem mulţumiţi de ce a ieşit, să reuşim să mai organizăm astfel de acţiuni, să îi sprijinim pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Acesta a fost şi motto-ul nostru”, a subliniat Loredana Egri.

Aprecieri pozitive din partea beneficiarilor

Iniţiativa de suflet a Echipei Business Mureş a fost apreciată şi de beneficiarii donaţiilor care, la rândul lor, au transmis mulţumiri tuturor celor care s-au implicat în reuşita acţiunii.

„Donaţia va sprijini Centrul Educaţional din Târgu-Mureş, mai exact în perioada verii vom organiza grădiniţe estivale pentru copii din medii defavorizate care n-au fost înscrişi niciodată la grădiniţă sau au fost înscrişi şi nu au frecventat grădiniţa. Sunt copilaşi pe care încercăm să îi ajutăm să recupereze deficitul educaţional pentru a preveni abandonul şcolar ulterior, când aceştia vor fi încadraţi în şcoală, iar donaţia va fi folosită pentru achiziţionarea de bănci şi scăunele, pentru a putea dota cât mai bine Centrul şi să aibă condiţii optime. Mulţumim din suflet Echipei Business Mureş pentru iniţiativa lor”, a afirmat Alina Schenk, coordonator programe, Organizaţia Salvaţi Copiii – Filiala Mureş.

„Liceul de Artă este un consumator destul de mare de instrumente, materiale diverse pentru artă plastică, unde e nevoie tot timpul de culori şi planşe. Celor care şi-au dedicat din timpul şi atenţia lor pentru a ne ajuta le mulţumim foarte mult”, a menţionat Mihai Moraru, profesor la Liceul de Artă.

Alex TOTH