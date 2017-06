INTERVIU. Flavia Adam şi „Raiul de urgenţă”, la Bookfest 2017

Joi, 25 mai, în cadrul Bookfest, la Cafeneaua Julius Meinl din pavilionul C4, au fost lansate cinci volume de poezie apărute recent la editura Neuma din Cluj-Napoca: Flavia Adam – „Raiul de urgență”, Nicoleta Milea – „Umbra lui Midas”, Domnița Neaga – „Toamna, ca o fregată”, Cristian Pavel – „Cotropitor” și Horia Gârbea – „Celălalt țărm.” Volumele au fost prezentate de Horia Gârbea, președinte al filialei Poezie, București, a Uniunii Scriitorilor din România, iar evenimentul l-a ca amfitrion pe Vasile Poenaru, director al Editurii eLiteratura. Posesoarea unui CV literar impresionant, cu nouă volume de poezie publicate şi nu mai puţin de 17 premii câştigate de-a lungul timpului, poeta mureşeană Flavia Adam a vorbit în interviul următor, acordat în exclusivitate cotidianului Zi de Zi, despre experienţa trăită la Bookfest 2017.

Reporter: Al câtelea volum este „Raiul de urgență”?

Flavia Adam: „Raiul de urgență” este al nouălea volum de poezie.

Rep.: Care este povestea participării dumneavoastră la Bookfest 2017?

F.A.: Povestea a început în luna decembrie, când am primit din partea domnului Horia Gârbea propunerea de a publica volumul de poezie la care încă lucram în acea perioadă, într-o colecție specială a Editurii Neuma, „Arca”, al cărei coordonator este. Ideea ca volumele din colecție să fie lansate în cadrul Festivalului Bookfest i-a aparținut tot domnului Gârbea, care s-a ocupat de invitații, de organizarea evenimentului, de prezentarea autorilor și a volumelor acestora.

Rep.: De ce „Raiul de urgență”? Ce conține volumul?

F.A.: Volumul „Raiul de urgență” este un volum de poezie de dragoste, un volum al temerilor și al bucuriilor mele. Un volum prin care am încercat să îmi testez limitele și îmi depășesc frica. Iubirea resimțită simultan ca rai și iad, ca element vital al supraviețuirii, ca soluție de urgență, reprezintă, în mod direct sau indirect, punctul central al tuturor poemelor cuprinse în volum. De aici și titlul.

Rep.: Ce le-aţi transmis celor prezenţi la lansare?

F.A.: Nu am avut un discurs anterior elaborat, dar am vorbit despre ceea ce înseamnă pentru mine poezia, despre necesitatea de a scrie și împlinirea pe care mi-o dă cuvântul, mulțumind totodată Editurii Neuma, reprezentată prin doamna Andrea Hedeș, director, pentru colaborarea excelentă și profesionalism. De asemenea, i-am adresat mulțumiri domnului Horia Gârbea, care mi-a descoperit poezia în anul 2014, când trimisesem un grupaj la revista „România literară” și care a văzut atunci în mine un sâmbure de talent. Faptul că a crezut în mine și în poezia mea a fost un imbold pentru devenirea mea poetică, motivându-mă să evoluez. În încheiere, am recitat poemul „pentru tine” din volumul lansat.

pentru tine

pentru tine am scris

cele mai frumoase poeme

pentru tine m-am aruncat

din mansardă

pentru tine-am adus sania din pod

și am împrăștiat

fulgi de polistiren peste tot

până ce raiul s-a molipsit

de jocul nostru prostesc

și-a coborât pe pământ

într-o iarnă superbă

pentru tine respir

pentru tine sunt eu

chiar dacă mor zi de zi

în fiecare tăcere

în fiecare absență

în fiecare femeie

după care-ți întorci

capul.

A consemnat Alex TOTH