Ziua Copilului zi libera în Republica Socialista Romania

Economia romaneasca duduie. Si pentru ca ne merge asa de bine, ca sa castigam electoratul mai instituim o zi libera. Daca ne-am vandut industria pe nimic, daca ne-am vandut pamantul pe nimic, si suntem chiriasi si slugi la noi in tara, macar zile libere sa avem ! Stiti cum am ajuns sa sarbatorim Ziua Copilului ? Secta numita Biserica Universalista a Rascumparatorului a inceput sa sarbatoreasca o zi a copilului in a doua Duminica din Iunie, incepand cu 1856 in Chelsea, Massachusetts.

Revolutionarul Mustafa Kemal Ataturk, nascut in Macedonia, pasha cu piele alba, par blond si ochi albastri…, creatorul Republicii Turce, maresal si parintele perfect (kemal=perfectiune) al turcilor, nascut musulman si mort din pricina excesului de rachiu, care si-a castigat bataliile impotriva amernilor si grecilor cu aur si armament sovietic, declara intr-o manevra populista ziua de 23 Aprilie zi a copilului, o sarbatoare pentru copii, incepand cu anul 1929.

Federatia Internationala Democrata a Femeilor (Women`s International Democratic Federation) la Congresul din 4 Noiembrie desfasurat la Moscova, declara 1 Iunie zi internationala a drepturilor copiilor. Incepand cu 1 Iunie 1950 tarile comuniste, socialiste si nu numai, incep sa sarbatoreasca ziua de 1 Iunie, ca zi internationala a copiilor.

Federatia Internationala Democrata a Femeilor (WIDF) a fost infiintata in 1945 în Paris. Membrii fondatori au fost Ana Pauker si Tsola Dragoycheva. Primul presedinte Eugenie Cotton, activista franceza pentru drepturile omului, decorata de către Stalin cu Premiul pentru Pace.

In Războiul Rece statele vestice declara organizatia WIDF ca fiind comunista si pro-sovietica. Este nevoita sa-si mute sediul in Berlinul de Est.

Ca sa intelegeti mai bine natura acestei organizatii o sa va dau cateva date despre fondatorul ei, comunista bulgara Tsola Dragoycheva. Membra a unei aripi militare a Partidului Comunist Bulgar (BCP), pedagogul si profesorul Dragoycheva participa la insurectia armata din 1923, declansata de partidul comunist la presiunea Cominternului. Arestata si condamnata la 15 ani de inchisoare este gratiata in 1924. Drept multumire pentru clementa participa la atacul terorist de la Biserica St. Nedelya, 16 Aprilie 1925. Acest atac a aruncat in aer acoperisul bisercii, a ucis 150 de oameni si a ranit aprox. 500. Toti acestia se aflau la inmormantarea Gen. Konstantin Georgiev, ucis de comunisti cu doua zile inainte…

Condamnata la moarte, scapa din pricina faptului ca era gravida, si primeste in 1926 o sentinta pe viata. Dar este din nou gratiata in 1932 (nimic nou sub soare, nu-i asa ?) si se refugiaza in USSR. Acolo absolva Scoala Internationala Lenin. Lucrează pentru Comintern.

Revine în Bulgaria în 1936, devine membru al comitetului central la partidului comunist. Primeste mai multe titluri, distinctii si premii, printre care si Premiul Lenin pentru pace intre popoare, 1972…

La Multi Ani de ziua copilului!

A consemnat pentru Dvs.: Gabriel-Silviu AOSAN

Surse: Wikipedia