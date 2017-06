Parcul Tineretului din Luduş, modernizat cu bani europeni

Primarul oraşului Luduş, Ioan Cristian Moldovan, şi directorul general al ADR Centru, Simion Creţu, au semnat miercuri, 31 mai, la Alba Iulia, contractul pentru finanţarea proiectului „Modernizare, amenajare şi dotare Parcul Tineretului”, care va fi implementat în Luduş.

Finanţare nerambursabilă de 7,7 milioane lei

Proiectul are o valoare totală de circa 8,03 milioane lei, din care peste 7,7 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată și 157.500,32 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de către beneficiarul proiectului, Primăria oraşului Luduș. Finanţarea este asigurată prin Prioritatea de investiții 5.2 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, destinată îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

„Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. Conform normelor acceptate la nivel european, 26 de metri pătraţi de spațiu verde pe locuitor este pragul sub care sănătatea cetățenilor din zonele urbane este puternic afectată. La nivel național situația este departe de a fi una favorabilă locuitorilor, înregistrându-se cazuri în care nu este atins nici măcar jumătate din pragul minim în ceea ce privește necesarul de spațiu verde. De aceea, în ultima vreme, se pune accentul pentru crearea de noi spaţii verzi, în special în zonele urbane cele mai aglomerate. Spre deosebire de alte ţări europene, România are o situaţie net deficitară privind suprafaţa medie a spaţiului verde pe locuitor, aceasta devenind o problemă a urbanizării actuale. Prin intermediul Priorității de Investiții 5.2 a Programului Operațional Regional 2014-2020 pot fi alocate fonduri nerambursabile și pentru reamenajarea și revitalizarea spațiilor publice abandonate și neutilizate, astfel încât acestea să devină spații de agrement cu funcțiuni multiple toate acestea, contribuind la îmbunătățirea mediului urban și a creșterii calității vieții locuitorilor”, a declarat Simion Crețu.

22.800 de metri pătraţi, amenajat ca spațiu verde

Obiectivul general al proiectului „Modernizare, amenajare şi dotare Parcul Tineretului” din orașul Luduș constă în valorificarea durabilă a spațiului urban, prin reconversia unui teren degradat și neutilizat în prezent, prin transformarea lui într-un spațiu verde, cu funcțiuni de agrement. Implementarea proiectului va contribui la creșterea suprafeței de spații verzi în orașul Luduș. La finalul anului 2019, când se estimează finalizarea proiectului, locuitorii orașului Luduș vor beneficia de un teren cu suprafața de aproape 22.800 de metri pătraţi, amenajat ca spațiu verde, care va cuprinde inclusiv dotarea unui spațiu de joacă pentru copii și a unui teren de sport multifuncțional. De asemenea, vor fi pavate peste 1.300 de metri pătraţi alei pietonale, va fi amenajată o pistă de alergare elastică în lungime de 540 de metri pătraţi și vor fi montate în interiorul parcului 40 bănci și 6 seturi de mobilier urban. Parcul va fi printre primele din regiune în care va fi montat un sistem wireless și un sistem de sonorizare ambientală.

„Cu siguranţă un proiect aşteptat mult timp de luduşeni. Ne bucurăm că am reuşit îl punem în practică”, a declarat Ioan Cristian Moldovan.

Alex TOTH