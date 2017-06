Berea Lăpușna, gustul natural al Văii Gurghiului

Printre prezențele în cadrul expoziției-târg de produse tradiționale organizată duminică, 28 mai la Reghin de Asociația ”Caprirom Nord” a fost și cea a lui Dumitru Matei, berarul Văii Mureșului, prezent cu standul berii Lăpușna. Întrebat cum se împacă berea cu brânza de la stână, Dumitru Matei a rememorat anii copilăriei, când trebuia să aleagă între carte sau munca la oi. ”În clasele V-VIII, după ce coronița era dată jos de pe cap în 15 iunie, a doua zi eram în Poiana Buneasa la oi, până toamna. Am zis atunci, ori învăț, ori mă ia naiba, dat fiind condițiile de la stână. Cașul și berea se împacă de minune, în sensul că ambele sunt produse naturale, se armonizează de minune. Este prima ediție a acestei expoziții cu vânzare, am venit cu berea noastră la invitația directorului Vasile Rău, și nu puteam să-l refuz, fiind și aici la doi pași de acest important eveniment”, ne-a declarat Dumitru Matei.

„Important este ca omul să cumpere produse naturale”

Scopul târgului a fost acela de promovare a producătorilor locali, precum și stimularea consmului de produse naturale și sănătoase, berea nefâcând excepție. „Important este ca omul să cumpere produse naturale, de calitate. Supermarketurile sunt pline de produse de proastă calitate, care ne îmmbolnăvesc și ne distrug sănătatea. Aici nu mă refer la sănătatea noastră, ci mai ales a copiilor, a celor tineri”, a spus Dumitru Matei.

„Nu se trezesc cu cine știe ce dureri de cap”

Berea Lăpușna începe încet, încet să-și facă loc pe piață, cu locații în Târgu-Mureș unde se bucură de succes. „Berea Lăpușna începe să meargă, chiar și acolo sus pe Valea Gurghiului lumea începe să cumpere multă bere produsă de noi, să aprecieze atât gustul cât și faptul că nu se trezesc cu cine știe ce dureri de cap, și nu mai merg la medic după vitamine. Acest produs, respectiv berea Lăpușna, are tot ce-i trebuie ca să fie unul sănătos, iar clientul are toate motivele să se bucure de o băutura naturală. Trendul în lume acesta este, în Cehia, Germania, Anglia, Franța, unde sunt sute, poate chiar mii de făbricuțe de bere care trăiesc pe lângă cei mari, și sunt apreciați. Este o altă bere, e o nișă pe care nu o pot face cei mari nicicum, pentru că noi putem să direcționăm rețeta cum vrem noi, să armonizăm aromele de hamei perfect astfel încât gusturile să fie altele decât o împachetare de ingrediente care nu sunt întotdeauna sănătoare. În județ, avem un contract național cu un angrosist, plus câteva locații în Târgi-Mureș unde distribuim berea noastră, printre care Casa Berii unde primul dozator e Lăpușna. Berea e apreciată, dat fiind vânzarea mare care o avem acolo. Produsul începe să crească și calitativ, pentru faptul că noi studiem zi și noapte. Cine are drum în sus pe Valea Gurghiului ne poate vizita, poate bea o bere direct de la sursă. Deși noi muncim, ne facem timp să-i servim pe toată lumea. Ne pot găsi în Ibănești Pădure la numărul 109”, a declarat Dumitru Matei.