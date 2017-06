FOTO: Pensiunea Restaurant Tera, liniște, confort pe Valea Gurghiului

În imediata apropiere a comunei Ibănești, cum vii dinspre Reghin se află Pensiunea Restaurant Tera, printre puținele locații de gen de pe Valea Gurghiului. Povestea de început a pensiunii se leaagă de o baltă cu apă sărată din zonă, care a fost pusă în valoare de Florin Vasile Pop, administratorul Pensiunii Restaurant Tera. ”În zonă, în apropierea comunei Ibnești se află o baltă cu apă sărată, despre care se spune că datează încă de pe vremea romanilor. A fost amenajată această baltă de fostul proprietar de la care am și cumpărat terenul în ideea de a face ceva, un bar, o pensiune, astfel ca lumea care vine la bazin să aibă un loc unde să stea. Asta se întâmpla unde prin anul 2000, și treptat am început să amenajăm locul. Am început cu un mic restaurant pe care l-am tot extins, în funcție de nevoi. În momentul de față avem un restaurant, o sală de nunți, un restaurant mai mic și câteva locuri de cazare”, afirmă Florin Vasile Pop, administrator Pensiunea Restaurant Tera.

Condiții optime pentru organizarea de evenimente

Pensiunea Restaurant Tera completează pitorescul zonei, cunoscut fiind faptul că Valea Gurghiului este una dintre cele mai frumoase, dar și nevoia celor care vor să organizeze evenimente sau chiar să înnopteze în zonă , în condițiile în care, de la Reghin până la Lăpușna, numărul pensiunilor este extrem de scăzut, Tera fiind singura locație de acest gen de pe Vala Gurghiului până către Lăpușna. ”Oferta locație Tera se rezumă la sala mare cu o capacitate de 250 de locuri, sala mică undeva la 50 de locuri, iar în ce privește capacitatea de cazare, pensiunea oferă cinci camere simple și două apartamente. Oferim condiții pentru organizarea diferitelor evenimente, botezuri, nunți, tot felul de mese organizate. Am organizat la un moment dat și un Bal al Însuraților, apoi diferite ediții ale Balului Vânătorilor, plus alte evenimente care sunt solicitate. Asigurăm condiții bune, servicii de calitate, plus liniștea care oferă un sejur liniștit și plăcut, departe de zgomotul orașului. Doritorii care vor să organizeze un eveniment pot apela cu încredere la ”Tera”, locația oferind toate condițiile, de la personal la servicii de cea mai bună calitate”, a menționat Florin Vasile Pop.