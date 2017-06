Situația pășunilor reglementată la Chiheru de Jos

Situația pășunilor la nivelul comunei Chiheru de Jos a fost reglementată, grație licitației organizate la începutul lunii mai. „Suprafețele de teren cu destinație de pășune se supun Legii 34/2013 care se referă la concesionarea și închirierea suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor. Pentru a putea aplica acest act normativ, am fost nevoiți ca începând de anul trecut din toamnă, să procedăm la comandarea și întocmirea amenajamentului silvopastoral. Este un act tehnic care ne indică calitatea pășunilor pe unități de suprafață. În funcție de acest amenajament silvopastoral poți stabili prețul fiecărui trup de pășune, deoarece din acest amenajament se poate extrage calitatea de masă verde ce se poate obține de pe o unitate de suprafață. Este o noutate care, ca orice lucru nou este destul de greu de implementat, dat fiind faptul că lumea, crescătorii de animale sunt obișnuiți să meargă pe trupurile de pășunat tradiționale, fiecare sat mergea pe pășuna cutare. Acest lucru nu este de neînlăturat nici acum, doar că acest lucru se face prin licitație. Actul normativ, respectiv O.U.G. 34 are un articol care spune că se poate utiliza dreptul de preferință la același preț oferit pe o pășune. Acest drept ne indică faptul că este câștigător crescătorul local, pentru a nu pune în situația de a pierde pășuni oamenii care au domiciliu în comună, au oile lor și ale cetățenilor din comună”, a precizat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

Caiet de sarcini pentru participanții la licitație

Potrivit primarului comunei Chiher, s-a trecut la întocmrea unui caiet de sarcini cu prevederi clare pentru participanții la licitație. „Pentru a putea face o licitație riguroasă și coerentă, am procedat la întocmirea unui caiet de sarcini, la care s-a lucrat mai multe luni. Caietul de sarcini vine cu toate prevederile ce trebuiesc avute în vedere și făcute cunoscute ofertanților, unde toate amănuntele trebuiesc respectate, respectiv numărul de animale, înscrierea acestora în registrul național, încărcătura pășunii să nu fie depășită sau să fie prea mică. Caietul de sarcini stabilește cât se poate încărca pășunea cu animale. Am anunțat, am făcut publicitate, crescătorii de animale au venit și au cumpărat caietul de sarcini, după care au avut la îndemână o săptămână de studiu și pregătire pentru predarea caietului de sarcini cu toate documentele necesare”, a menționat Pop Eremia. Au fost licitate un număr de 12 pășuni, cu o suprafață totală de 676 de hectare, solicitate atât de crescătorii locali cât și de cei din alte zone. „Dat fiind faptul că numărul animalelor din comună nu acoperea întreaga suprafață, au fost trupuri de pășune care au fost solicitate de către persoane din afara comunei. Licitația a avut loc în data de 5 mai, la sediul primăriei Chiheru de Jos, președinte de comisie fiind viceprimarul Ioan Neag. Licitația s-a desfășurat în condiții normale și civilizate, cu participarea a opt ofertanți, toate cele 12 trupuri de pășuni fiind licitate”, a spus Eremia Pop.

De la 131 la 590 lei/ hectar/an

Potrivit acestuia, prețul trupurilor de pășune diferă de la o pășune la alta. Ca și exemplu, la pășunea „Coastă” s-a oferit și s-a adjudecat un hectar la 131 de lei pe an, la pășunea „Dealu lui Ștefan”, prețul a fost de 152 de lei, iar în cazul pășunii „Poiana Giurgiu„ prețul a fost de 590 de lei. „Aceste contracte sunt încheiate pe o perioadă de șapte ani, cu foarte multe clauze și obligații din partea crescătorilor de animale precum curățarea pășunii, asigurarea căilor de acces către pășune, asigurarea apei potabile prin amenajarea fântânilor și izvoarelor, neutilizarea unei încărcături prea mari de animale. Nerespectarea acestora duce la penalități sau chiar la rezilierea contractului. Eu cred că acest act normativ care ne obligă să procedăm la această licitație deschisă și publică avantajează atât crescătorii cât și pe noi. Dacă până anul trecut durata contractului era de un an de zile, începând din acest an ea este de minim șapte ani și maxim de 49 de ani”, a subliniat primarul comunei Chiheru de Jos.