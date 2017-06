Anca Piaskovski: „Mă văd la bătrâneţe “răsfoind” Instagramul cu acelaşi sentiment”

Instagram este un fenomen social cu peste 700 de milioane de utilizatori activi la nivel global. În luna aprilie 2017 în România erau 559.009 de utilizatori ai acestei platforme, care au postat 1.578.211 de imagini. Continuăm să identificăm conturi Instagram din judeţul Mureş! Vă readucem aminte că Zi de Zi alocă o rubrică săptămânală pentru cele mai ,,cool” conturi de Instagram. Săptămâna aceasta am identificat un nou cont cool, Anca Piaskovski.

Care este povestea ta legat de contul ,,tău” de Instagram?

”Instagramul l-am descoperit încă de la începuturile apariţiei lui, însă tot la fel de repede l-am abandonat pentru o lungă perioada de timp. Cred că orice sau aproape orice fată l-a folosit pentru diversitatea filtrelor care dădeau portretelor o lumina plăcută. Selfie-urile erau dintr-o dată mult mai interesante, dar parcă nu era suficient aşa că m-am plictisit destul de repede. Asta până când, plecată fiind în Marea Britanie, am reuşit să-mi cumpăr din primul salariu un aparat foto şi un obiectiv profesional. Aşa a început adevărata mea aventură fotografică. Şase zile pe săptămâna lucram, iar duminica îmi luăm “jucăria”, trepiedul, harta şi o luăm la pas pe străzile Londrei până noaptea târziu. Aşa am reuşit să adun o colecţie considerabilă de instantanee ale peisajelor urbane. Dar nici măcar asta nu mi-a trezit imediat interesul pentru Instagram. Întoarsă în ţară, eram încă preocupată de cât de bine dădeam eu în poze pe facebook. Apoi a fost “click-ul” …iar când am început să postez pe instagram, nu mă mai opream. Postăm câteva zeci de poze pe zi, încât mă intrebam de multe ori “oare câţi din lista mea de urmăritori mi-a dat azi unfollow?” Eram ca spam-ul. Mă întâlneam cu amici prin oraş şi eram întrebată mereu “ tu nu erai parcă plecată din ţară?” “Nu, nu sunt. Doar am redescoperit Instagramul şi colecţia mea de fotografii”. Au urmat apoi alte ţări: Spania, Italia, Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Germania, dar în primul rând România. Mă văd la bătrâneţe “răsfoind” Instagramul cu acelaşi sentiment pe care-l am atunci când intru uneori, foarte rar, pe hi5. Fiecare colţ de imagine să-mi spună o poveste. Nu există bucuria mai mare decât ocazia de a hoinări prin lume cu aparatul foto.” afirmă Anca Piaskovski. (https://www.instagram.com/ancapiaskovski/)

Alin ZAHARIE, Claudiu TÂRNOVEAN (https://cocotravelingphotography.wordpress.com/)